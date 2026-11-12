Drahanovické literární dožínky nabídnou současnou poezii i divadlo

Autorská čtení české a slovenské poezie, divadelní představení a dva hudební koncerty nabídnou v sobotu milovníkům kultury Drahanovické literární dožínky. Multižánrové kulturní setkání v drahanovické galerii U Kalicha začne ve 14:00, sdělil ČTK za pořadatele radní Drahanovic na Olomoucku Zdeněk Vévoda.
"Z programu, který se nám pro Drahanovické literární dožínky podařilo poskládat, mám ohromnou radost, protože návštěvníkům v postavě Kamila Boušky představíme jednoho z nejlepších současných českých básníků. Mária Ferenčuhová zase představuje výrazný a velmi originální hlas poezie slovenské. A jak Vanda Kavková, tak Člověk krve svou písňovou tvorbou publiku nabízejí vynikající zážitek s nezaměnitelnou atmosférou," uvedl dramaturg akce Milan Cyroň.
Program otevře vernisáž stálé expozice fotografií Mileny Valuškové, která zachycuje Drahanovice a okolí. "Valušková má v Drahanovicích už od 70. let svůj ateliér, je to skutečná osobnost nadregionálního významu a ne náhodou držitelka Ceny města Olomouce. Loni jsme v drahanovické Černé věži nabídli výstavu jejích děl a šlo o jednu z vůbec nejnavštěvovanějších výstav zde," uvedl Vévoda.
Na vernisáž naváže autorské čtení básníka Kamila Boušky, jehož tvorba se opakovaně objevila v nominacích na cenu Magnesia Litera. Návštěvníky také čeká divadelní představení Srnečka v hrnečku Vandy Kavkové, hravý pohádkový příběh plný písniček, humoru i dojemných okamžiků. "V 17:00 se představí slovenská básnířka Mária Ferenčuhová, jejíž tvorba vyniká osobitou citlivostí k detailu a originálním pohledem na okolní svět," dodal Vévoda.
Hudební část programu otevře vpodvečer písničkář Člověk krve, vlastním jménem Jan Senft, jeden z osobitých představitelů současného českého folku. Večer uzavře koncert herečky a písničkářky Vandy Kavkové, jejíž hudební tvorba propojuje syrovost, poetiku a křehkost.
Drahanovické literární dožínky jsou podle pořadatelů zároveň příležitostí představit veřejnosti Galerii U Kalicha jako prostor s obnoveným provozem a zázemím pro kulturu i sousedské aktivity.