Kdo by nechtěl mít doma zakázaný plakát, říká člen kapely O5 a Radeček o Džemfestu

Rostislav Hányš
  9:12
Muzikanti šumperské kapely O5 a Radeček zažívají činorodé léto, když hrají jeden koncert za druhým a do toho ještě připravují velký koncert v O2 Universu s Moravskou filharmonií. Po očku už vyhlížejí také podzimní Džemfest v Šumperku. A ještě si potřebují najít čas na dovolenou, aby mohli pobývat se svými rodinami.
Ondřej Polák z kapely O5 a Radeček

Ondřej Polák z kapely O5 a Radeček | foto: Rostislav Hányš, MF DNES

Ondřej Polák představuje „dítě“ šumperské kapely O5 a Radeček – časopis...
Ondřej Polák představuje „dítě“ šumperské kapely O5 a Radeček – časopis...
Billboardy kapely O5 a Radeček k Džemfestu už tradičně budí emoce a znovu...
Ondřej Polák z kapely O5 a Radeček. Skupina zahrála na terase Národního...
15 fotografií

„Festivalovou sezonu máme opravdu hodně nabitou. Máme desítky open koncertů. Vždycky jeden víkend o prázdninách vyblokujeme, aby byl bez akcí. O společnou dovolenou děti a své ženy zkrátka neochudíme,“ říká baskytarista skupiny Ondřej Polák.

Letos máte další ročník šumperského festivalu Džemfest, který pořádáte. Jak zapadá do vašeho nabitého programu držet pořád tuto akci?
Já jsem jako dramaturg tady pořádal hodně akcí. Teď už jsem si nechal jenom Džemfest. Jezdí k nám i lidé, kteří se třeba celý rok nevidí a tady se sejdou. Když vidím jak se baví, tak mě to vždycky přinutí dělat další ročník. Pak si nadávám, proč to ještě dělám a to je každý rok.

Když chceš zábavu více než dvě minuty. Džemfest opět provokuje plakátem

Zase jste dostáli vaší pověsti a k Džemfestu vymysleli hodně peprný plakát se sexuálním podtextem, o kterém se hodně mluví...
Podle mě je to normální plakát, nic výjimečného, ale jako každý rok slyším, že jsme to už opravdu přehnali. Hodně lidí a hlavně politiků prudí, jiným se zase líbí. I když to bylo na spadnutí už loni, tak teprve letos nám město zakázalo plakáty na letošní Džemfest vylepit. Dřív jsme ukázali na plakátech odhalené ňadro, těhotnou ženu, dostávali jsme ceny za sexistickou reklamu, ale vždycky to politici nějak zvládli. Zákazy jsou ale vždy tou nejlepší reklamou. Když se naši kamarádi a známí dozvěděli, že v Šumperku není možné vylepovat naše plakáty, tak nám pomáhají s roznosem po různých místech, za což jim moc děkujeme. A o plakáty je velký zájem i jako o sbírkové předměty. Kdo by nechtěl mít doma zakázaný plakát?

Ondřej Polák z kapely O5 a Radeček
Ondřej Polák představuje „dítě“ šumperské kapely O5 a Radeček – časopis Zámeček, který existuje už pětadvacet let.
Ondřej Polák představuje „dítě“ šumperské kapely O5 a Radeček – časopis Zámeček, který existuje už pětadvacet let.
Billboardy kapely O5 a Radeček k Džemfestu už tradičně budí emoce a znovu pobuřuje i politiky. Loni Radečci zdvihli vlnu emocí tímto plakátem, před kterým stojí kytarista kapely Ondřej Polák.
15 fotografií

Kolik koncertů zvládnete za jeden víkend?
Hrajeme i čtyři za víkend. Máme z toho strašnou radost, že nás lidé chtějí vidět a hlavně slyšet.

Bylo to tak vždycky?
Hrajeme třicet let a dlouho jsme prosili pořadatele, obvolávali, žádali, aby nás vzali. Takže jsme zažívali dobu prošení. Pak nás konečně vzali na festival. Hráli jsme na začátku, když tam ještě nikdo nebyl, ani nás nenapsali na plakát. Teď naopak organizátoři prosí naši manažerku, abychom si vybrali je, takže se vše úplně otočilo. Nikdy si toho nepřestaneme vážit. Hrajeme jako headlineři v nejlepších večerních časech, což je úžasné.

Teď už pořadatele neobvoláváte, máte tak méně práce?
Vždycky jsme si mysleli, že když se prosadíme a přijde úspěch, tak si oddychneme a vlastně nebudeme muset už tak dřít, ale opak je pravdou. Říká se, že člověka začne požírat jeho vlastní úspěch a je to pravda. Roztáčí se kolotoč, ze kterého není možné vystoupit. Na druhou stranu je skvělé, že s námi už na koncerty jezdí patnáctičlenný tým lidí. Všichni jsme už přestali pracovat ve svých zaměstnáních, podali jsme výpovědi a věnujeme se jenom muzice. Od rána až do večera se ale pořád točíme kolem kapely. Práce neubylo, spíš naopak.

Někdo si řekne, co můžete dělat kolem kapely od rána do večera?
Vůbec to není nadnesené. Už jsme si museli v kapele rozdělit i divize. Někdo řeší organizaci týmu, dopravu, někdo management, komunikaci. Je to opravdu psycho. Vezmu jenom světla. Dnes je každé vystoupení taky velká show plná světelných efektů. My bychom nepotřebovali nějaké prskavky, světelnou show. Myslíme si, že nejdůležitější jsou písničky. Ale když před vámi a po vás hraje někdo, kdo má show, tak ji prostě musíte mít taky. Takže nakupujeme, vymýšlíme, programujeme, abychom i v této oblasti byli originální.

Hraní v létě je paráda

Když porovnáte open akce a běžné halové koncerty, co vám sedí víc?
I když i přes zimu je taky hodně koncertů včetně hraní na plesech, firemních akcích, tak přece jenom léto je mnohem příjemnější. V zimě člověk přijede někam, kde je chladno, tma, kulturák se teprve vytápí. V létě je svoboda. Člověk jede v kraťasech, je pořád světlo. I energie v lidech je jiná než v zimě. Jsou jiní, mají větší radost ze života, chtějí se bavit. Je to vidět i na jejich spolupráci s kapelou.

Jakou letní akci s vaší účastí byste vypíchl?
Dělá nám velkou radost festival Trnkobraní ve Vizovicích, kam jsme se dlouho nemohli dostat. Loni nás organizátoři konečně pozvali. Předvedli jsme takovou show, že hned druhý den volal hlavní pořadatel a objednal si nás i na letošek. To je radost. Možná ještě větší radost máme, když jedeme na malou trapnou akci, od které nic nečekáme a najednou je tam třeba pěti tisíc lidí, kteří se skvěle baví. Na velkém festivalu víte, že tam budou mraky lidí, nemá vás co překvapit. Ale když jedete na akci, kdy máte obavy z průšvihu a pak je to naprosto skvělé, tak je to super.

Vybavíte si z poslední doby nějaké neortodoxní letní vystoupení?
Jsme velcí fotbaloví fanoušci, hlavně já a brácha. Brečíme, když prohraje reprezentace, což je docela často. Pokud je čas, tak jezdíme na fotbalové zápasy. Loni nás oslovila fotbalová reprezentace, ať s ní jedeme na zápas do Chorvatska vlakem. Strávili jsme tři dny ve vlaku, hráli jsme fotbalistům a doprovodnému týmu a v Chorvatsku jsme se mrkli na zápas, který jsme samozřejmě obrečeli, protože jsme prohráli 1 : 5. Nedalo se na to dívat. Když jsem pozoroval naše hráče, tak ten výkon byl mnohem horší než špatný. Na druhé straně jsme viděli v akci Modriče, Periče, zkrátka fotbalové modly, takže přes katastrofální výkon našich jsme měli skvělý zážitek. Pozoruhodná byla i cesta na stadion v Osijeku. Když náš vlak přijel na nádraží, tak tam na nás čekala policie, vojenská auta. Tak jsme si říkali, jakou mají úctu k našim fotbalistům. Později jsme se dozvěděli, že oni si mysleli, že přijeli čeští rowdies. Proto takové manévry, vojenská technika a helikoptéry.

V únoru vás čeká velký koncert s filharmoniky v pražském O2 universum, v sále pro 4 500 diváků. Jak se připravujete?
Letos jsme na Valentýna odehráli koncert s Moravskou filharmonií Olomouc v Obecním domě. Podařilo se nám ho vyprodat, navíc jej točila i Česká televize. Příprava byla neskutečně náročná a to je i teď. A navíc jde zase o krok nahoru. Filharmonie bude hrát ve větším obsazení, budeme mít víc hvězdných hostů.

Jak se vám hraje před takovým tělesem?
Není sranda, když my, kteří jsme se naučili v garáži mlátit do bicích a drnkat na basu, máme za sebou desítky excelentních muzikantů. Oni v podstatě dělají křoví samoukům a doprovázejí jejich písničky. Je to hodně zvláštní pocit, pere se ve mně tréma a pokora, radost a pýcha s dojetím z majestátního zvuku.

Pak už před vámi bude jen O2 aréna nebo velký fotbalový stadion...
Uvidíme, není to ale náš sen. Nikdy jsme tyto sny neměli. Začínali jsme jako folková kapela a náš největší sen bylo zahrát si na Mohelnickém dostavníku (folkový festival – pozn. red.). To se nám splnilo. To všechno další už je navíc. Nás strašně baví, když složíme písničku, nazkoušíme, ale nevíme, jaký bude její osud. Je příjemné, když se z ní stane hit a dostáváme videa od lidí, na kterých si naše písně zpívají někde na chatě, děti v mateřinkách. To je víc než vyprodaný stadion.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

Po téměř hotové D49 se stále nejezdí, obyvatelé obce na protest zablokují silnici

To, co starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek před necelým měsícem naznačoval jako možnost, se stane skutečností. Řeč je o blokádě hlavní silnice, která obcí prochází. Denně po ní projede až...

13. srpna 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Při srážce nákladní soupravy a osobního auta zemřel člověk, tah na Vysočině stojí

K vážné dopravní nehodě došlo krátce po poledni na hlavním tahu mezi Jihlavou a Znojmem. Poblíž Želetavy se srazilo osobní auto a nákladní souprava. Při srážce zemřela spolujezdkyně z osobního vozu,...

13. srpna 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Vratislavické slavnosti v parku

K létu ve Vratislavicích patří také Vratislavické slavnosti. Ty s pořadovým číslem 29 přinesou v sobotu opět program pro všechny generace.

13. srpna 2025  13:17

Na vizuální identitě nového koncertního sálu v Ostravě bude pracovat pět studií

Na vizuální identitě nového koncertního sálu v Ostravě bude pracovat pět studií. Do soutěže se přihlásily čtyři desítky zájemců z Česka i zahraničí. ČTK to...

13. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

CGTN AMERICA a CCTV UN – akce „Ozvěny míru" k 80. výročí konce druhé světové války

13. srpna 2025  13:13

Hodonínské lázně získaly vytoužený punc, přinese větší klid i příliv turistů

Už víc než pětačtyřicet let míří do Hodonína za léčbou především lidé, které trápí potíže s pohybem. Zdejší lázně navštívili i někdejší prezident Václav Klaus nebo herci Jan Potměšil a Jan Šťastný....

13. srpna 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Z Libora Boučka se stane lovec. Nova a Oneplay představují novinky pro letošní podzim

Co všechno může způsobit jeden test DNA v malém městečku, kde se každý zná s každým? Odpovědi a mnoho otázek k tomu nabídne nový rodinný seriál Bratři a sestry od Radka Bajgara a Mirky Zlatníkové....

13. srpna 2025  13:10

Vězeň podal žalobu kvůli ponižujícím návštěvám, u soudu však neuspěl

Je ponižující, když za mnou přijdou bezúhonní rodiče na návštěvu do věznice a je mezi námi dělicí stěna. Kontakt tak máme jen prostřednictvím sluchátka, stěžoval si u Krajského soudu v Plzni...

13. srpna 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Malá Morávka hostí borůvkové hody, restaurace chystají 15.000 knedlíků

Restaurace v Malé Morávce a Karlově na Bruntálsku chystají o tomto víkendu vyhlášené borůvkové hody. Připraví na 15.000 borůvkových knedlíků. Použijí na ně...

13. srpna 2025  11:10,  aktualizováno  11:10

Bramborový škrob má vynikající optické vlastnosti, zjistili vědci

Obyčejný bramborový škrob svými optickými vlastnostmi předčí i nanomateriály. Škrobové zrno díky unikátní struktuře funguje jako mikročočka, která dokáže...

13. srpna 2025,  aktualizováno 

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Hrady CZ se přesouvají na Opavsko. Hvězdy pobaví v podhradí malebného zámku

Letní atmosféra v podhradí, rocková hudba, česká scéna, hudební hity, masky i památky, to vše čeká na návštěvníky oblíbeného putovního festivalu Hrady CZ, který slaví jubilejní dvacetiny. V pátek a...

13. srpna 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Městská část nesehnala učitele, ředitelka rezignovala. Škola v září zřejmě neotevře

Do složité situace se dostala Základní a Mateřská škola v litovelské místní části Nasobůrky, kterou spravuje město. Městská rada vydala prohlášení, že se školní rok 2025/26 v ZŠ Nasobůrky s největší...

13. srpna 2025  12:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.