Drogový byznys jako ze seriálu. Policie dopadla manžele, které hledal i Europol

Autor: stk
  13:52
Sledovat Metro na Googlu
Část drog a materiálů k jejich produkci zajištěných policisty a celníky při...

Část drog a materiálů k jejich produkci zajištěných policisty a celníky při dopadení několika výrobců a distributorů narkotik. | foto: Národní protidrogová centrála

Část drog a materiálů k jejich produkci zajištěných policisty a celníky při...
Část drog a materiálů k jejich produkci zajištěných policisty a celníky při...
Část drog a materiálů k jejich produkci zajištěných policisty a celníky při...
Část drog a materiálů k jejich produkci zajištěných policisty a celníky při...
17 fotografií
Muž vyrábějící a prodávající drogy, do jehož byznysu se později zapojí i manželka a spolu pak nezákonně získané peníze „perou“ přes zdánlivě legálně fungující firmy. Scénář, který byl obsahem legendárního seriálu Perníkový táta, je nyní ve velmi podobném provedení náplní jednoho z případů drogové kriminality. Jeho objasnění si připsali na konto čeští policisté spolu s celníky v rámci velké mezinárodní operace.

Podle policie se muž z manželského páru žijícího v nejmenovaném menším městě Olomouckého kraje věnoval výrobě a distribuci drog nejméně třináct let, takže má na kontě přes 1 300 obchodů. Působil na různých tržištích darknetu, což je internetový obsah, který je přístupný jen s použitím speciálního softwaru a bývá často zneužíván ke kriminalitě.

Zmíněná tržiště byla v průběhu času postupně uzavřena po zásazích americké FBI, německé BKA nebo nizozemské policie, muž cizí státní příslušnosti vystupující pod přezdívkami „moominman“ a „b1g1mpact“ se však na darknetové scéně objevoval opakovaně dál. Nakonec se tak dostal do hledáčku policie.

Dealeři drog si dohodli tresty, hrozilo jim mnohem víc. U soudu rozdávali úsměvy

„Jeho dlouhodobého a intenzivního působení si všimli experti Europolu a zařadili ho mezi významné cíle evropského vyšetřování,“ uvedla mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.

Dotyčný podle policie později zapojil do svého byznysu i svou českou přítelkyni a posléze manželku. „Zatímco muž se měl věnovat prodeji na darknetu, jeho žena se podle detektivů soustředila na třídění, balení a rozesílání zásilek z poboček pošty na různých místech České republiky, aby neprozradila místo jejich působení,“ nastínila Šmoldasová.

„Dvojice měla dlouhodobě pěstovat, přechovávat a chemicky upravovat různé látky, prodávat je a rozesílat výhradně do zahraničí. Šlo o různá psychedelika a prekurzory, často doplněné také o návody k výrobě drog,“ dodala.

Zisky se snažili legalizovat přes své firmy

Kriminalisté také zjistili, že v balíčcích byly k drogám přiloženy falešné faktury neexistujících společností, které měly sloužit jako doklad o prodeji potravinových doplňků. V hlavičce odesílatele byl často uveden název firmy, který měl vyvolávat dojem, že zásilka obsahuje vitamíny nebo jiné produkty spojené se zdravým životním stylem.

Část drog a materiálů k jejich produkci zajištěných policisty a celníky při dopadení několika výrobců a distributorů narkotik.
Část drog a materiálů k jejich produkci zajištěných policisty a celníky při dopadení několika výrobců a distributorů narkotik.
Část drog a materiálů k jejich produkci zajištěných policisty a celníky při dopadení několika výrobců a distributorů narkotik.
Část drog a materiálů k jejich produkci zajištěných policisty a celníky při dopadení několika výrobců a distributorů narkotik.
17 fotografií

Dvojice si nechávala platit v kryptoměnách, celkové příjmy přesáhly pět a půl milionu korun. Zisky z trestné činnosti se manželé snažili legalizovat prostřednictvím svých registrovaných firem.

Při finálním zátahu kriminalisté zajistili desítky kilogramů omamných a psychotropních látek, z nichž většina obsahovala látku dimethyltriptamin, rovněž kyseliny a louhy používané k extrakci účinných látek z rostlinného materiálu.

Prodal syntetické drogy a marihuanu za stovky tisíc, u soudu si dealer dohodl trest

„Dále také dva prodejcovy účty na darknetových tržištích, rodinný dům v hodnotě 6,5 milionu korun, kryptoměny v hodnotě 280 tisíc korun a další finanční prostředky a elektroniku,“ doplnila Šmoldasová s tím, že oba obvinění jsou stíháni vazebně a u soudu jim bude hrozit pět až dvanáct let vězení.

Další z dopadených používal i mrtvé schránky

Manželé, kterým nepomohlo ani používání šifrované komunikace se zákazníky, byli dopadeni v rámci mezinárodní spolupráce při operaci pojmenované Tornado. Národní protidrogová centrála i Celní správa České republiky totiž své získané poznatky sdílejí se zahraničními partnery a současně využívají informace od bezpečnostních orgánů dalších států.

V rámci operace byli v Česku zadrženi ještě dva další distributoři drog využívající darknetová tržiště. První na konci srpna v Praze, přičemž cizinec má na kontě podle Celní správy nejméně 677 obchodních transakcí, při nichž dodal přibližně 3,5 kilogramu omamných a psychotropních látek. Především kokainu, mefedronu, metamfetaminu a ketaminu.

Žena pervitinem platila i hlídání dětí, za drogu občas vydávala nadrcené léky

Už v dubnu pak zadržela Celní správa v Brně také cizince, jenž drogy dovážel ze zahraničí a pak je na darknetu prodával. V letech 2024 až 2026 podle zjištění vyšetřovatelů zprostředkoval kolem 400 zásilek, čímž si vydělal přes dva miliony korun.

Drogy distribuoval zákazníkům v České republice i v zahraničí v zásilkách prostřednictvím přepravních společností a také osobně s využitím takzvaných mrtvých schránek.

„Zobchodovat měl asi pět kilogramů kokainu, kilogram ketaminu, kilogram krystalického MDMA, dva tisíce tablet extáze, 500 kusů LSD a 500 tablet 2C-B. Součástí jeho nabídky byly také tablety obsahující alprazolam, klonazepam a oxykodon,“ shrnula mluvčí Národní protidrogové centrály s tím, že také tito muži jsou nyní ve vazbě a hrozí jim až dvanáct let vězení.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na...

Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.

Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) dokončily pravidelnou celoplošnou deratizaci, při které ošetřily 13,5 tisíce kanalizačních vstupů a...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce na stanici Nemocnice Krč přinesou výrazné zásahy do dopravy, úpravy jízdních pruhů i provizorní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár udivených pohledů a kdekdo by si možná pomyslel, že se dotyčný zbláznil. Anebo že to po ránu přehnal s...

Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy

Pozorovatelna StB. Zájem o práci zde nebyl velký, rádi si tak přivydělali...

Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989 mediálním hitem. Lidé se dozvěděli, odkud na ně pracovníci smutně proslulé bezpečnostní složky...

V charitní sbírce Vánoční balíček pro Ukrajinu bude obdarováno všech 500 dětí

ilustrační snímek

V letošním ročníku charitní sbírky s názvem Vánoční balíček pro Ukrajinu bude obdarováno všech 500 registrovaných dětí. Jejich přání jim splnili dárci z celé...

13. listopadu 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Test Kia EV2. Malý městský elektromobil překvapil prostorem. Do kufru se vejde i kočárek

Kia EV2 je přesně tím autem, které chcete mít po ruce na každodenní městské...

Když jsem na jaře testoval elektrickou dodávku Kia PV5, napadlo mě, že by k ní do rodiny docela dobře pasoval nějaký menší sourozenec. Teď už vím, jak by taková garážová dvojka vypadala. Kia EV2 je...

13. listopadu 2026

Cizinci nakradli po celé republice zubní kartáčky za 360 tisíc, končily na Balkáně

ilustrační snímek

Kriminalisté dopadli cizince, který se svým komplicem ve velkém kradli z drogerií elektrické zubní kartáčky. Během čtyř dnů si podle policie dvojice odnesla z nejméně šestnácti prodejen zboží za...

13. listopadu 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Klášterec nad Ohří koupil brownfield v Ciboušově, přesune tam technické služby

ilustrační snímek

Klášterec nad Ohří na Chomutovsku koupil bývalý zemědělský areál v Ciboušově. Radnice do něj plánuje přesunout část aktivit městských technických služeb....

13. listopadu 2026  13:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zlínská krajská galerie připravila výstavu věnovanou spisovatelce Boženě Němcové

ZlĂ­nskĂˇ krajskĂˇ galerie pĹ™ipravila vĂ˝stavu vÄ›novanou spisovatelce BoĹľenÄ› NÄ›mcovĂ©

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně připravila výstavu věnovanou spisovatelce Boženě Němcové. Návštěvníci uvidí také originální autorčiny rukopisy. ČTK...

13. listopadu 2026  13:09,  aktualizováno  13:09

Policie obvinila muže z Nymburka, který nožem napadl svou expartnerku

ilustrační snímek

Policisté obvinili pětatřicetiletého muže, který podle nich ve středu večer v Nymburce napadl nožem svou bývalou partnerku, z pokusu o vraždu a výtržnictví. Žena utrpěla několik bodnořezných poranění.

13. listopadu 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Sadská koupila za 15,5 mil. Kč budovu s kinem, chce v ní multifunkční sál

ilustrační snímek

Sadská na Nymbursku koupila za 15,5 milionu korun budovu s kinosálem v Tylově ulici. Sál by chtěla přeměnit na multifunkční prostor pro divadelní představení,...

13. listopadu 2026  12:54,  aktualizováno  12:54

Za vraždu a pokus o vraždu manželů na Olomoucku žádá obžaloba výjimečné tresty

ilustrační snímek

Za vraždu matky a pokus o vraždu otce na Olomoucku navrhla státní zástupkyně pro jejich dceru a jejího přítele výjimečné tresty vězení. Ukládány jsou v sazbě...

13. listopadu 2026  12:51,  aktualizováno  12:51

Výstava v Českém Krumlově představí belgickou ilustrátorku Sacréovou

ilustrační snímek

Svět barev, poezie a laskavého humoru belgické ilustrátorky Marie-José Sacréové představí výstava v českokrumlovském Paláci ilustrace. Vernisáž bude v sobotu v...

13. listopadu 2026  12:46,  aktualizováno  12:46

Festival svobody v Třinci se zaměří na manipulaci a dezinformace

ilustrační snímek

Festival svobody, který se 20. a 21. listopadu uskuteční v Knihovně Třinec, bude letos hledat odpovědi na otázky, jak poznat, co je skutečnost a co manipulace....

13. listopadu 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe

Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...

Cvičné byty jemnického dětského domova mají první obyvatele

CviÄŤnĂ© byty jemnickĂ©ho dÄ›tskĂ©ho domova majĂ­ prvnĂ­ obyvatele

Zatím dva stálé obyvatele mají nové cvičné byty dětského domova v Jemnici na Třebíčsku. Vznikly díky celkové přestavbě domova za téměř 43 milionů korun. Mladí...

13. listopadu 2026  12:39,  aktualizováno  12:39

Policie pátrá po čtrnáctiletém chlapci z Plzně, ve čtvrtek odešel z domova

ilustrační snímek

Policie vyhlásila pátrání po čtrnáctiletém Filipu Šulcovi z Plzně, který ve čtvrtek navečer odešel z domova v plzeňské čtvrti Skvrňany. Naposledy byl spatřen v...

13. listopadu 2026  12:34,  aktualizováno  12:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.