Nikdo nic neví, vzkazuje Čech z Dubaje. Letěli sem na líbánky, teď nemůžou domů

Václav Havlíček
  15:02aktualizováno  15:02
Místo líbanek dny plné nejistoty. V souvislosti s konfliktem Íránu a Izraele s USA uvázly tisíce českých občanů nejen na Středním a Blízkém východě, ale i po celé Asii a k návratu nyní nemají příliš možností. Mezi nimi je i Filip Pospíšil z Olomouce, který se aktuálně nachází se svoji ženou v Dubaji ve Spojených arabských emirátech.
Hotel Burdž al-Arab po íránském útoku v Dubaji. (1. března 2026)

Hotel Burdž al-Arab po íránském útoku v Dubaji. (1. března 2026) | foto: Reuters

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...
Letadlo společnosti Smartwings
Poškozená budova hotelu Fairmont The Palm po íránském útoku v Dubaji. (1....
Kouř stoupá z přístavu Džebel Ali po íránském útoku v Dubaji. (1. března 2026)
9 fotografií

„Repatriační lety byly zatím údajně jen z Ománu. Pro lidi, kteří uvázli v Dubaji, zatím neexistuje žádné řešení,“ líčí Pospíšil pro iDNES.cz. S manželkou sem odletěli na líbánky, brali se na podzim. Redakce požádala o jejich fotografie, novomanželé si však přáli zachovat soukromí.

Jak sám podotýká, informovat je téměř nulová. „Všichni tady máme doporučení nahlásit se do systému Drozd, ale žádné konkrétní informace, jak postupovat, jestli se něco plánuje, nebo jestli pro nás z Česka něco přiletí, nemáme,“ podotýká Pospíšil.

Systém Drozd je služba Ministerstva zahraničních věcí, která umožňuje Čechům registrovat se před cestou do ciziny. V případě krizové situace, jako je přírodní katastrofa, nepokoje nebo ozbrojený konflikt, mohou úřady registrované lidi rychle kontaktovat a poskytnout jim důležité informace či pomoc.

V Praze přistálo druhé letadlo s turisty z Ománu. V systému Drozd jsou tisíce Čechů

První letadlo s turisty z Blízkého východu od začátku americko-izraelského útoku na Írán přistálo v Praze v úterý krátce po 02:00 ráno. Spoj z ománského Maskatu přepravil rovněž přibližně 200 lidí. Někteří cestující byli na dovolené přímo v Ománu, další cestovali třeba z Thajska.

V ohroženém regionu je podle systému Drozd k úternímu dopoledni zhruba 6400 Čechů, asi o 300 méně než v pondělí. Nejvíce z nich je právě ve Spojených arabských emirátech. Společnost Smartwings vypraví podle mluvčí společnosti Vladimíry Dufkové v úterý čtyři lety do Ománu. Do Spojených arabských emirátů poletí dva lety, pravidelná linka do Dubaje a mimořádná do Rás al-Chajma. Spoj z Dubaje by se měl vracet v úterý večer. „Vyprodáno,“ konstatuje Pospíšil.

„My ale nic nevíme, veškeré informace zjišťujeme sami, například z médií,“ povídá Pospíšil během úterního poledne (středoevropského času).

Jaká je teď v Dubaji situace?
Taková, že stále nic nevíme a stále čekáme. Všechny aerolinky každý den posouvají své lety o čtyřiadvacet hodin. Přebookování letu je problém, termíny jsou obsazené na několik dní dopředu a ceny neustále letí nahoru.

Jste přihlášený do systému Drozd, máte alespoň nějaké pokyny, jak postupovat?
Zatím ne. Systém by nás měl kontaktovat přímo s daným řešením. Ale jinak informace vyhledáváme sami v médiích, na ministerstvech, někdo volá na ambasádu.

Útok na Dubaj: seděli jsme na terase a náhle prosvištěl Šáhed, popsali Češi

Takže jste nejistotě a jen čekáte? Co ubytování a strava? Vše si musíte hradit ze svého?
Přesně tak, je to nejistota a čekání. Údajně cestující v Abú Zabí mají vše hrazené, ale v Dubaji tato informace není potvrzená a zatím si tak hotely i jídla platíme sami.

Jak vás situace zastihla? Někteří Češi ve Spojených arabských emirátech mluvili o tom, že viděli letět rakety.
Když to začalo, slyšeli jsme přes den dvě zadunění, potom k večeru, když jsme byli na hotelu, tak další. Šli jsme spát kolem desáté hodiny večer a byl vyhlášen poplach. Teď jsou poslední dva dny přes den klidné, nic neslyšíme, místní normálně pracují. Jen Evropani jsou v nejistotě a čekají co bude, kdy se rozvolní lety a jestli vlády jednotlivých zemí vyšlou nějaká letadla. Nikdo zatím nic neví.

Museli jste se jít schovat do krytu?
Když byl poplach, šli jsme na požární schodiště a do zázemí pod zem místního hotelu. Počkali jsme do odvolání a potom šli spát, byť spánku moc nebylo.

Hotel Burdž al-Arab po íránském útoku v Dubaji. (1. března 2026)
Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených arabských emirátech po zprávách o íránských útocích v Dubaji. (1. března 2026)
Letadlo společnosti Smartwings
Poškozená budova hotelu Fairmont The Palm po íránském útoku v Dubaji. (1. března 2026)
9 fotografií

Panuje v Dubaji strach?
My o bezpečnost jako takovou asi strach nemáme. Spojené emiráty jsou vybaveny nejlepší protivzdušnou technikou. Téměř vše, co sem letělo, bylo sestřeleno. Čili v tomto ohledu to není tak hrozné. U nás konkrétně panuje nejistota, kdy se vrátíme domů. Do Dubaje už nikdy nepoletím. Příště radši autem do Itálie a nazdar!

Jste v kontaktu s ostatními Čechy?
Někteří jsou na našem hotelu, nebo se díváme na skupiny na sociálních sítích.

Mluvil jste o tom, že místní normálně pracují. Turisté jsou nějak omezení?
Třeba zákaz vycházení tu není, ale je doporučeno držet se v místě pobytu a vyhýbat se rušným místům.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Bronzový Mikeš stojí v Modřanech už měsíc. Jak socha chlupaté legendy přinesla čtvrti věhlas?

Mikeš ke králem Modřan už navždy.

Pohádka o Mikešovi, toulavém kocourovi z Prahy 12, který si vysloužil nejen lásku místních obyvatel, ale i vlastní bronzovou sochu, jeho úmrtím zdaleka neskončila. Bronzový Mikeš stojí už přes...

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Škoda Octavia 1.generace na Sídlišti Solidarita. Ikona 2.poloviny 90.let 20.století slaví v roce 2026 třicet let a je to veterán.Vůz se světu představil roku 1996.

vydáno 3. března 2026  15:55

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Velikonoční výzdoba na Staroměstském náměstí.

vydáno 3. března 2026  15:55

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Hlavně nenápadně.Neplatí to o deštníkářích na Staroměstském náměstí.

vydáno 3. března 2026  15:55

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Škoda Felicia Combi je ikonou 90.let 20.století.Vůz měl premiéru v roce 1995 v Brně na autosalonu.K dispozici byly motory 1.3MPI z Mladé Boleslavi.Dále 1.6MPI a 1.9D z koncernu Volkswagen.

vydáno 3. března 2026  15:55

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kriminalisté dopadli zloděje historických motocyklů, Péráka či Kývačku dál hledají

Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....

Kriminalisté už vědí, kdo před měsícem ukradl šest historických motocyklů z Olešníka na Českobudějovicku. Z krádeže obvinili dva muže, kteří už za sebou mají pestrou trestnou minulost. Zatím ale není...

3. března 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Výstava v muzeu stříbra připomíná 400 let od příchod jezuitů do Kutné Hory

VĂ˝stava v muzeu stĹ™Ă­bra pĹ™ipomĂ­nĂˇ 400 let od pĹ™Ă­chod jezuitĹŻ do KutnĂ© Hory

Čtyři sta let od příchodu jezuitského řádu do Kutné Hory připomíná výstava, která dnes začala v kutnohorském Českém muzeu stříbra. Expozice nazvaná Cesty vědy,...

3. března 2026  14:13,  aktualizováno  14:13

Připomenout 800. výročí královského Znojma má i nová Pivní stezka Znojmem

ilustrační snímek

Připomenout 800 let Znojma jako královského města má i nová Pivní stezka Znojmem. Znojemsko je sice tradičně vnímané jako vinařský region, ale pivovarská...

3. března 2026  14:08,  aktualizováno  14:08

Lanškroun ošetří lípy na náměstí, hniloba ohrožuje jejich stabilitu

ilustrační snímek

Město Lanškroun na Orlickoústecku ošetří na přelomu března a dubna čtyři vzrostlé lípy na centrálním náměstí. Mají oslabené kmeny, protože zevnitř zahnívají....

3. března 2026  14:05,  aktualizováno  14:05

refurbed překonal 3 miliardy € GMV a expanduje do dalších 12 zemí, stává se největším marketplace s repasovanými produkty v Evropě

3. března 2026  15:43

Půda v Jiříkově je čistá. Obec se k žalobě kvůli německému odpadu nepřipojí

Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....

Obyvatelé Jiříkova na Bruntálsku si mohou oddechnout. Rozbory vzorků totiž potvrdily, že nelegální skládka stovek tun německého odpadu, která v obci skončila, nezamořila okolní půdu ani podzemní...

3. března 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Hráči NBA v Jihlavě. Satoranský s Welschem chválí arénu: Je to český nadstandard

Jihlavská Horácká aréna se pro uplynulý víkend proměnila v basketbalovou halu....

Výsledek z palubovky už fanoušci znají, ale jedna otázka v basketbalovém prostředí rezonuje dál: Našla reprezentace na Vysočině nový domov? Když se v moderních útrobách Horácké arény potkají Tomáš...

3. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Zlínský kraj letos rozdělí 820.000 korun na údržbu běžkařských tratí

ilustrační snímek

Zlínský kraj rozdělí 820.000 korun mezi šest žadatelů, kteří se v této zimní sezoně starají o běžkařské tratě v regionu. Peníze využijí na servis strojů pro...

3. března 2026  13:59,  aktualizováno  13:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.