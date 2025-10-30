„Mohu potvrdit, že dnes v ranních hodinách byla v katastrálním území obce Veselíčko nalezena těla dvou mladých mužů (roč. 2001 a 2007) bez známek života,“ sdělila Zajícová.
„Podle doposud provedeného šetření na místě se tito společně rozhodli ukončit život. Na jejich úmrtí neměla podíl žádná další osoba,“ doplnila.
Místo nálezu těl ani jak si mladíci vzali život, však neuvedla. „Okolnosti případu jsou nadále v šetření policie. S ohledem na rodinu nebudeme k případu v současné době sdělovat bližší informace,“ řekla Zajícová.
