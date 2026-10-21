Dva olomoučtí zastupitelé spOLečně složili mandát ve prospěch Runtáka a Janoška

Dva noví zastupitelé Olomouce za hnutí spOLečně Ivo Háger a Pavel Fryšák se vzdali mandátů ve prospěch spoluzakladatele a předsedy hnutí Roberta Runtáka a nového radního Miroslava Janoška.Ti tak do zastupitelstva nastoupí jako náhradníci. Háger a Fryšák získali v nedávných volbách mandáty díky preferenčním hlasům. Informoval o tom server iDNES.cz .
Podle lídra spOLečně Otakara Štěpána Bačáka už poslal Fryšák rezignaci datovou schránkou. Runták, který na kandidátce spOLečně obsadil druhé místo, nastoupí jako první náhradník a Janošek jako druhý. Fryšák serveru řekl, že rozhodnutí vzešlo z povolební debaty uvnitř hnutí o podobě zastupitelského klubu a vedení města.
Háger podle svého vyjádření odchází kvůli časové náročnosti komunální politiky, chce se více věnovat rodině a podnikání. Runták připustil, že personální změny souvisejí také s výsledkem preferenčního hlasování, při němž někteří kandidáti přeskočili původně výše postavené členy kandidátky.
V Olomouci už je sestavena nová radniční koalice. Vítězné hnutí STAN v pondělí podepsalo koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Primátorem se stane lídr STAN Marek Zelenka. Dohodnutá pětikoalice bude mít v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu Olomouce 25 mandátů. Nové zastupitelstvo by mělo zvolit vedení města v první polovině listopadu. Vítězné ANO jde spolu s ODS a SPD do opozice. V uplynulých čtyřech letech v Olomouci vládlo ANO spolu s ProOlomouc, spOLečně a Piráty.