Dva olomoučtí zastupitelé spOLečně složili mandát ve prospěch Runtáka a Janoška

Autor: ČTK
  17:23aktualizováno  17:23
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Dva noví zastupitelé Olomouce za hnutí spOLečně Ivo Háger a Pavel Fryšák se vzdali mandátů ve prospěch spoluzakladatele a předsedy hnutí Roberta Runtáka a nového radního Miroslava Janoška.Ti tak do zastupitelstva nastoupí jako náhradníci. Háger a Fryšák získali v nedávných volbách mandáty díky preferenčním hlasům. Informoval o tom server iDNES.cz .

Podle lídra spOLečně Otakara Štěpána Bačáka už poslal Fryšák rezignaci datovou schránkou. Runták, který na kandidátce spOLečně obsadil druhé místo, nastoupí jako první náhradník a Janošek jako druhý. Fryšák serveru řekl, že rozhodnutí vzešlo z povolební debaty uvnitř hnutí o podobě zastupitelského klubu a vedení města.

Háger podle svého vyjádření odchází kvůli časové náročnosti komunální politiky, chce se více věnovat rodině a podnikání. Runták připustil, že personální změny souvisejí také s výsledkem preferenčního hlasování, při němž někteří kandidáti přeskočili původně výše postavené členy kandidátky.

V Olomouci už je sestavena nová radniční koalice. Vítězné hnutí STAN v pondělí podepsalo koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Primátorem se stane lídr STAN Marek Zelenka. Dohodnutá pětikoalice bude mít v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu Olomouce 25 mandátů. Nové zastupitelstvo by mělo zvolit vedení města v první polovině listopadu. Vítězné ANO jde spolu s ODS a SPD do opozice. V uplynulých čtyřech letech v Olomouci vládlo ANO spolu s ProOlomouc, spOLečně a Piráty.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici, přitahují milovníky adrenalinu jako magnet. Josef Konek na ně vylezl v úterý. Dole na něj čekala dvě...

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně Krasomile a ušlechtilém králi Miroslavovi jak utíkají před zbrojnoši přes Panskou skálu. Ve městě dodnes...

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit

Kožená bunda a košile jsou pro ženy i muže nadčasovou kombinací.

Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný minimalismus. Co místo nich nosit, abyste letos na podzim nešlápli vedle? Módní trendy se mění rychle a...

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...

Řemeslníci obnovili křížovou cestu v Kvasicích na Kroměřížsku, je památkou

ilustrační snímek

Řemeslníci dokončili obnovu křížové cesty v Kvasicích na Kroměřížsku, která je kulturní památkou. Má 14 zastavení a její podoba pochází z 19. století. Náklady...

22. října 2026  9:58,  aktualizováno  9:58

Univerzita Palackého otevřela lékařský kampus, součástí je simulační centrum

Univerzita PalackĂ©ho otevĹ™ela lĂ©kaĹ™skĂ˝ kampus, souÄŤĂˇstĂ­ je simulaÄŤnĂ­ centrum

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci otevřela nový čtyřpodlažní kampus, který budou využívat pro výuku studenti lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd....

22. října 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

Popelka končí jako šéf ANO v Jihlavě. Tvrdí, že s restartem hnutí to nesouvisí

Radek Popelka vedl hnutí ANO v Jihlavě do voleb už čtyřikrát. V těch posledních utrpěl první porážku. Následně oznámil, že skončí v čele hnutí ANO v Jihlavě.

Radek Popelka, náměstek jihlavského primátora a několikanásobný volební lídr hnutí, skončí jako předseda místní organizace ANO v Jihlavě. Zatím to oznámil svým nejbližším spolupracovníkům, písemnou...

22. října 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Univerzita Palackého otevřela lékařský kampus, součástí je simulační centrum

Univerzita PalackĂ©ho otevĹ™ela lĂ©kaĹ™skĂ˝ kampus, souÄŤĂˇstĂ­ je simulaÄŤnĂ­ centrum

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci otevřela nový čtyřpodlažní kampus, který budou využívat pro výuku studenti lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd....

22. října 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Novým třeboňským starostou bude Aleš Kolář za Naše Česko

ilustrační snímek

Třeboň v následujících čtyřech letech povede koalice Naše Česko, Společně pro Třeboň a Třeboňáci s podporou Starostů. Budou mít 17 z 25 zastupitelů. Současný...

22. října 2026  9:45,  aktualizováno  9:45

Předvánoční program v Kroměříži nabídne trhy, koncerty i světelnou výzdobu

ilustrační snímek

Předvánoční program v Kroměříži po roce opět nabídne trhy, koncerty a světelnou výzdobu. Koncem listopadu se lidé mohou těšit také na slavnostní rozsvěcení...

22. října 2026  9:24,  aktualizováno  9:24

Člen komise napadl komunální volby v Jetřichově kvůli sčítání hlasů

ilustrační snímek

Krajský soud v Hradci Králové řeší první stížnost na letošní komunální volby v Královéhradeckém kraji. Návrh na neplatnost volby všech kandidátů zvolených do...

22. října 2026  9:08,  aktualizováno  9:08

Řidič ujížděl v protisměru bez světel. Zastavily ho až výstřely a speciální manévr

Pražští policisté zadrželi šestadvacetiletého muže, který v ulicích metropole...

Zběsilou noční honičku řešila hlídka z cizinecké policie v Praze 2. Řidič se snažil policisty setřást, vjížděl do protisměru a ohrožoval ostatní vozy. V jednu chvíli dokonce vypnul světla na autě a...

22. října 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Saab Czech zahájil reimplementaci ERP systému na platformu IFS Cloud

22. října 2026  10:36

Tramvaje do Skvrňan znovu nahradí autobusy, nové kolejiště osázejí rostlinami

Firmy dokončují rekonstrukci tramvajových kolejí v Přemyslově ulici a na...

Lidi, kteří pravidelně jezdí tramvajemi mezi centrem Plzně a Skvrňany, čeká od soboty zase přestupování na autobusy náhradní dopravy. Letos na jaře dokončenou obnovu tramvajové trati mezi Novým...

22. října 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Podzimní grilování s pomocí moderních technologií: Traeger WiFIRE

22. října 2026  10:32

Rozvoj elektromobility zrychluje, kam míří? To nastíní konference ČISTÁ MOBILITA

22. října 2026  10:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×