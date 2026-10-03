Dvě nové výstavy v olomoucké Galerii XY propojují hru, únavu i tvorbu

Každodenní zkušenost do velmi odlišných výtvarných světů převádějí dvě aktuální výstavy v olomoucké Galerii XY. Autorkou první z nich je ilustrátorka Pavla Baštanová, která v interaktivní prostorové instalaci Olívie rozvíjí svět knihy Jana Antonína Pitínského do fantazijního prostředí. Druhá výstava s názvem Thank God It’s Friday patří Martině Horákové a Františku Štípkovi, kteří se věnují dospělosti, práci, únavě a hledání času pro vlastní život a tvorbu. Obě výstavy jsou k vidění v prostorách kulturního domu nacucky! do 20. listopadu, sdělili ČTK pořadatelé.
Na první výstavě olomoucká animátorka, ilustrátorka a pedagožka Baštanová převádí svět knihy J. A. Pitínského Olívie si vyskakuje do prostorové instalace plné létajících ryb, barev, objektů, projekcí, zvuků a nečekaných detailů. "Vzniká fantazijní a interaktivní prostředí pro děti i dospělé: zatímco dospělí mohou výstavu procházet jako svébytnou prostorovou instalaci, děti do jejího světa mohou aktivně vstupovat, objevovat jednotlivé prvky, zkoušet je a skutečně si v něm hrát," uvedla mluvčí galerie Marie Meixnerová.
Kniha Olívie si vyskakuje, která letos získala Zlatou stuhu v kategorii beletrie pro mladší děti, vychází ze skutečného vztahu čtyřleté Hermíny a jejího dědečka J. A. Pitínského. Ve výstavě se konkrétní společné situace, gesta a pozorování proměňují v objekty a prostorové fragmenty.
Ve spodní galerii XY-1 představují Horáková a Štípek výstavu Thank God It’s Friday. "Jejím východiskem je zkušenost dospělosti jako stavu mezi vyčerpáním, otupělostí a hledáním motivace - a zvláštní ekonomika času, v níž se vlastní tvorba ocitá někde mezi prací, odpočinkem a dalšími povinnostmi," doplnila mluvčí galerie.
Horáková vytváří předlohy pro své obrazy v herním světě The Sims. Simulovaný život, který může hráč detailně organizovat a kontrolovat, se stává formou úniku od života vlastního. Postavy a situace z virtuálního prostředí Horáková následně převádí do kreseb a maleb. Štípek pracuje s reliéfy a materiálovými kolážemi ze zbytků dřeva a starých nástrojů. Výstavou se zároveň nese výrazně zpomalená verze skladby Tisíc mil od Waldemara Matušky.
Galerie XY k oběma výstavám připravuje na listopad několik doprovodných programů, které dále rozvinou jejich témata a nabídnou různé způsoby setkání s vystavujícími, kurátory i samotnými instalacemi.