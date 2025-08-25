Sestry se po narození vešly do dlaně. Teď chtěly ve stejné nemocnici samy rodit

Rostislav Hányš
  10:42aktualizováno  10:42
Když se 26. srpna 1996 v olomoucké porodnici narodila dvojčata Helena a Olga, vážila tolik, že se vešla do dlaně. Olga přišla na svět jako první s porodní váhou 900 gramů, Helena ji následovala s pouhými 800 gramy. Před několika dny obě ve stejné porodnici porodily zdravé potomky.
Dvojčata Olga (vlevo) a Helena se vrátily do olomoucké porodnice, aby zde...

Dvojčata Olga (vlevo) a Helena se vrátily do olomoucké porodnice, aby zde přivedly na svět své děti. | foto: FN Olomouc

Dvojčata Helena a Olga na archivním snímku
Dvojčata Helena a Olga
Dvojče Olga se svým dítětem a partnerem
Dvojče Helena se svým dítětem a partnerem
Rodičům a lékařům Fakultní nemocnice se podařilo dosáhnout toho, že z maličkých dvojčátek vyrostly zdravé ženy.

Dvojčata Helena a Olga na archivním snímku

Po devětadvaceti letech se do stejné porodnice vrátily. Tentokrát už jako prvorodičky. A to ve stejném čase a obě porodily jen několik dnů po sobě, nedlouho před vlastními narozeninami.

„Říkaly jsme si, že to vypadá, jako by se kruh uzavřel,“ usmívá se Helena. Ta se svého syna Vojtěcha dočkala 15. srpna v 8:11.

„Narodil se o víc než dva kilogramy těžší, než jsem měla já sama při narození. Když jsem ho poprvé držela, došlo mi, jak obrovskou cestu jsme prošly,“ říká dojatě.

Při narození se vešla do dlaně. Po sto dnech mohla holčička z nemocnice domů

Její sestra Olga pak o tři dny později, 18. srpna ve 20:42, porodila dceru Hanu. „Měřila 51 centimetrů a vážila 3 260 gramů – to je skoro o dva a půl kilogramu víc, než kolik jsem měla já. Je to krásný pocit, když si člověk uvědomí, odkud jsme začínaly,“ dodává Olga.

Žijí ve stejné obci, mají stejné povolání

Obě sestry žijí ve Stříteži nad Ludinou, malé obci s devíti sty obyvateli, a pracují jako vychovatelky. Přestože to mají do Olomouce přes padesát kilometrů, volbu porodnice měly jasnou.

Porod na přání. Nemocnice vycházejí rodičům vstříc, zváží laskavý císařský řez

„Naše maminka měla s místní nemocnicí jen ty nejlepší zkušenosti. A i my jsme se s týmem zdravotníků setkaly. Třeba na Setkání maličkých, kde se potkávají rodiny, jejichž děti kdysi vážily sotva pár set gramů. Věděly jsme, že právě tady se budeme cítit nejvíc v bezpečí,“ vysvětluje Helena.

Obě si péči pochvalují. „Byly jsme obklopeny neskutečně laskavými a profesionálními lidmi. Pro mě byl porod krásným a silným zážitkem, především díky týmu, který se o nás staral,“ říká Olga.

Primář novorozeneckého oddělení Jan Hálek si vybavil, jak se před 29 lety ženy narodily. „Když se nám tehdy narodila dvě miminka s váhou pod jeden kilogram, nedalo se stoprocentně mluvit o bezproblémovém vývoji,“ říká.

Návrat pod 29 letech

„Nyní se tyto holčičky vrátily jako zdravé ženy a samy přivedly na svět vlastní zdravé děti. To je důkaz, že i z velmi neoptimistické prognózy může vzniknout šťastný příběh. Pro nás zdravotníky je to ta největší odměna,“ doplňuje primář.

Jeseník zažil unikátní porod. Dítě přišlo na svět v neporušeném plodovém vaku

Příběh Heleny a Olgy není ojedinělý. Před časem přišla ve fakultní nemocnici na svět maličká Viktorka, která se narodila s váhou 386 gramů. Dnes váží už přes tři kilogramy.

Takových zázraků je ale podle primáře Hálka na oddělení více, než by si lidé mysleli. „A nemusejí se týkat jen miminek, která se narodí s rekordně nízkou váhou,“ dodává primář.

A právě proto se každý rok pořádá akce Setkání maličkých, která letos v září opět přivítá rodiny s dětmi, jimž olomoučtí zdravotníci pomohli na začátku jejich životní cesty.

„Je nádherné sledovat, jak z těch droboučkých bojovníků vyrůstají školáci, studenti nebo jako v tomto případě už i dospělí lidé zakládající rodiny,“ uzavírá Jan Hálek.

