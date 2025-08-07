Když chceš zábavu více než dvě minuty. Džemfest opět provokuje plakátem

Rostislav Hányš
  17:42
Festival Džemfest opět způsobil pozdvižení, když na letošní ročník vyrobil tradičně lechtivou upoutávku. Akce je spojena s kapelou O5 a Radeček a už po pětadvacáté se letos 17. října koná v šumperském kulturáku.
Festival Džemfest opět způsobil pozdvižení, když na letošní ročník, který se...

Festival Džemfest opět způsobil pozdvižení, když na letošní ročník, který se koná 17. října 2025 v šumperském kulturáku, vyrobil lechtivou upoutávku. | foto: Džemfest 2025

Billboardy kapely O5 a Radeček k Džemfestu už tradičně budí emoce a znovu...
Plakát na jeden z minulých ročníků festivalu, který pořádá šumperská skupina 05...
Plakát na jeden z minulých ročníků festivalu, který pořádá šumperská skupina 05...
Plakát na jeden z minulých ročníků festivalu, který pořádá šumperská skupina 05...
6 fotografií

Festival Džemfest pořádaný na podzim šumperskou kapelou O5 a Radeček je stejně jako v minulých letech přetřásán už nyní. Nejde ani tak o to, že na něm vedle „Radečků“ vystoupí MIG 21 nebo komik Lukáš Pavlásek. Spíš jde o festivalový plakát, který je jako každý rok značně kontroverzní. Možná ještě víc než v minulých letech.

Nahá žena se na něm zlobí, že jí její partner neposkytne tolik zábavy jako Džemfest.

Kontroverzní plakát k festivalu v Šumperku budí emoce. Nechutné, míní opozice

Zatím nejvíc rozvířili Radečci stojaté vody reklamy v roce 2023, kdy jejich plakát se dvěma muži, z jichž jeden nabízí sexuální služby málem přivodil odebrání dotace na slavný festival.

Letos politici ve městě vyložili jiný trumf: Kapela nemohla vylepit plakáty na oficiálních plakátovacích plochách města.

„Podle mě je to normální plakát, nic výjimečného. Je to životní realita, ale jako každý rok slyším, že jsme to už opravdu přehnali. Hodně lidí a hlavně politiků prudí, jiným se zase líbí,“ říká baskytarista kapely Ondřej Polák.

„Dřív jsme ukázali na plakátech odhalené ňadro, těhotnou ženu, dostávali jsme ceny Sexistické prasátečko za sexistickou reklamu, ale vždycky to politici nějak zvládli,“ posteskl si Polák.

Negativní reklama taky reklama

Zákazy jsou ale podle něho tou nejlepší reklamou. „Když se naši kamarádi a známí dozvěděli, že v Šumperku není možné vylepovat naše plakáty, tak nám pomáhají s roznosem po různých místech, za což jim moc děkujeme. A o plakáty je velký zájem i jako o sbírkové předměty. Kdo by nechtěl mít doma zakázaný plakát?“ doplňuje Polák.

Plakátovací plochy města má pod sebou Dům kultury, kde se shodou okolností Džemfest každoročně koná. Šéfka Domu kultury Hana Písková odmítla, že by padl jakýkoli zákaz.

Líbí se vám plakát festivalu Džemfest 2025?

ANO NE

„My jsme se rozhodli nevylepit plakáty na Džemfest kvůli tomu, že se lepily plakáty na dětské příměstské tábory a festivalový plakát by byl vedle nich velmi nevhodný. Pak taky jde neustálé vysvětlování, proč jsme takový plakát vylepili, takže jsem se rozhodla jinak,“ objasnila Písková.

Koná se po pětadvacáté

Festivalové jubileum nabízí podle pořadatelů nabitý hlavní program i zajímavé doprovodné akce. „Událost vyvrcholí v pátek, kdy vystoupí kapely MIG 21, O5 a Radeček, anebo známý komik Lukáš Pavlásek, který bude celý festival nejen moderovat, ale také zde zahraje se svou kapelou Předkapela Teambuilding.“

Festival Džemfest opět způsobil pozdvižení, když na letošní ročník, který se koná 17. října 2025 v šumperském kulturáku, vyrobil lechtivou upoutávku.
Billboardy kapely O5 a Radeček k Džemfestu už tradičně budí emoce a znovu pobuřuje i politiky. Loni Radečci zdvihli vlnu emocí tímto plakátem, před kterým stojí kytarista kapely Ondřej Polák.
Plakát na jeden z minulých ročníků festivalu, který pořádá šumperská skupina 05 a Radeček.
Plakát na jeden z minulých ročníků festivalu, který pořádá šumperská skupina 05 a Radeček.
6 fotografií

„Džemfest slaví čtvrtstoletí a to už je důvod na pořádnou párty. Věříme, že se fanoušci dobré muziky rádi přijdou pobavit a taky si zazpívat známé hity, kterých na Džemfestu zazní fakt hodně,“ uvedl za pořadatele Ondřej Polák z kapely O5 a Radeček.

Děti z domovů

Na festivalu vystoupí také vycházející hvězda Šimon Opp, který je hercem známým z televizních obrazovek. „Na Džemfestu dostanou šanci i další talentovaní mladí umělci, kteří uspěli v naší vyhledávací soutěži Radiotalent,“ doplnil za pořadatele Ondřej Polák.

Neznají program, ale lístky už mizí. Fanoušci Džemfestu čekají i na nový plakát

Džemfest nabídne také oblíbenou Džem Up Party se soutěžemi v Art Clubu, After Džem na Disco 1 nebo atraktivní filmovou scénu v kině Oko.

Akce bude mít tradičně také charitativní rozměr. Pořadatelé pozvou do Šumperka na celý festivalový víkend dvacet dětí z dětských domovů z celé Moravy v rámci „džemfestového“ projektu Můj první fesťák.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Hlavní závod hlásí vyprodáno, slavný Ironman chce překonat loňskou premiéru

Prestižní Ironman 70. 3 Hradec Králové, tedy jeho hlavní závod, je vyprodán. Zájem o světově známý extrémní podnik původem z Havaje je obrovský, na start všech triatlonových klání se postaví 2 800...

ČT: V případu údajné manipulace tendrů na nemocnici Náchod se žalobce odvolal

Státní zástupce podal odvolání proti květnovému rozhodnutí soudu v případu údajné manipulace se zakázkami na přestavbu krajské nemocnice Náchod. Žalobce...

8. srpna 2025  18:07,  aktualizováno  18:07

Policie vyšetřuje těhotenství čtrnáctileté dívky, otcem má být mladší chlapec

V mostecké nemocnici porodila tento týden patnáctiletá dívka z jedné z obcí u Mostu. Podle dostupných informací otěhotněla už ve čtrnácti letech, otcem dítěte má být chlapec, který je přibližně o rok...

8. srpna 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Diamo dostalo kvůli haldě Heřmanice pokutu. Byli jsme podvedeni, reaguje podnik

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila státnímu podniku Diamo pokutu 1,5 milionu korun za údajně nelegální ukládání odpadu na haldu Heřmanice v Ostravě. Diamo se proti rozhodnutí inspekce...

8. srpna 2025  18:52,  aktualizováno  18:52

Okruh či D10. Jaké opravy v druhé půlce léta potrápí řidiče v Praze a okolí

Pražané mířící ven z Prahy i Středočeši dojíždějící do hlavního města budou na konci prázdnin a na začátku školního roku potřebovat s nadsázkou místo osobního auta raději vrtulník. Ředitelství silnic...

8. srpna 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Policisté šetří úmrtí muže v bytě na Českolipsku, uvnitř byly i drogy

Policisté šetří od čtvrtečního večera úmrtí muže středního věku v bytě v panelovém domě ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Uvnitř nalezli i drogy, příčinu...

8. srpna 2025  15:57,  aktualizováno  15:57

Aktivisté postříkali ostravskou radnici hnědou barvou, politiky viní z rasismu

Skupina lidí v noci ze čtvrtku na pátek postříkala hnědou barvou radnici ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Viní ji z rasismu kvůli vystěhovávání někdejší hornické osady Bedřiška, kde nyní...

8. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  17:27

FeelEco slaví historický čtyřnásobný úspěch ve Volbě spotřebitelů 2025

8. srpna 2025  17:25

Exotická rarita na Olomoucku. Ve vsi vykvetla obří agáve, čekání trvalo půl století

Exotickou rostlinu agáve s květy, které má jen jednou za život, lze nyní obdivovat v Újezdu na Olomoucku. Tamní radnice ji získala před dvanácti lety od soukromé majitelky, která na vykvetení čekala...

8. srpna 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Muži trikem s rozměněním peněz obrali brigádnici v kempu. A nebyla sama

Nepříjemnou zkušenost s dvojicí mužů má za sebou personál kempu a koupaliště v Pecce na Jičínsku. Tvářili se jako běžní zákazníci, kteří se neznají, ale brigádnici ve stánku se jim podařilo společným...

8. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Místní Ukrajinci dělají problémy, vyhrožují zabitím, tvrdí starostka. Už naštvala Romy

Ohrožují ostatní, rozhazují odpadky, jsou hluční. S problémovými sousedy se potýkají místní v Bolzanově ulici v brněnských Černovicích. Podle starostky městské části a poslankyně (STAN) Petry...

8. srpna 2025  16:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lesy ČR obnovily přehrážky v Borkovických blatech, aby zamezily úniku vody

Státní podnik Lesy České republiky opravil dřevěné přehrážky v rašeliništi Borkovických blat. Původní dřevěné přehrážky z 90. let minulého století už byly...

8. srpna 2025  14:55,  aktualizováno  14:55

Řemeslníci ve zlínském divadle rekonstruují tahové zařízení a rozvodnu osvětlení

Řemeslníci rekonstruují v Městském divadle Zlín tahové zařízení a elektrorozvodnu jevištního osvětlení. Součástí prací v letním období, kdy je divadlo uzavřeno...

8. srpna 2025  14:53,  aktualizováno  14:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.