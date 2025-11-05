Pochyla byl jako velitel zásahu v den havárie odsouzen za nečinnost při řízení záchranných prací, úřednice Šulová za nezákonné správní rozhodnutí týkající se lagun ve firmě Energoaqua, která byla již dříve soudy označena za viníka ekologické havárie.
Pochyla s Šulovou jsou tak jediní, kdo byli v kauze potrestáni, za samotnou otravu Bečvy nikdo odsouzen nebyl.
Je to amatérská práce, tepe inspekce poslance za zprávu k havárii na Bečvě
Podle pravomocného rozhodnutí způsobila otravu rožnovská společnost Energoaqua, potrestána ale nebyla. Jelikož se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního viníka otravy, není za ni právnická osoba podle soudů trestně odpovědná.
Případ byl postoupen České inspekci životního prostředí (ČIŽP) jako možný přestupek. Inspekce zatím ve věci nerozhodla. „Řízení zatím nebylo ukončeno,“ řekla dnes mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.
Ředitele podniku Energoaqua Oldřicha Havelku soud obžaloby zprostil.
Ekologická katastrofa postihla Bečvu na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje. Podle odborníků řeku otrávil kyanid, který zasáhl zhruba 40 kilometrů toku a otrávil víc než 40 tun ryb.
22. října 2020