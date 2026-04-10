Ekologické dny Olomouc se letos zaměří na kult těla, nabídne i edojarmark

Tělo a tělesný svět z nejrůznějších a často nečekaných úhlů se stanou hlavním tématem letošního ročníku Ekologických dnů Olomouc (EDO). Program přehlídky se bude zabývat otázkou kultu těla, lidské inteligence ve vztahu k umělé inteligenci (AI) i kybernetickou revolucí, uvedli pořadatelé. Nejstarší český environmentální festival nabídne divákům kromě série přednášek s předními odborníky také divadlo, besedy, výstavy i populární Edojarmark. V pořadí 36. ročník přehlídky začne besedami příští týden a potrvá až do konce dubna, sdělila ČTK mluvčí olomouckého ekologického centra Sluňákov Michaela Pavlíková.
Festival zahájí 16. dubna divadelní představení Příliš krátká telomera v podání Divadla pod Palmovkou. Následovat bude třídenní série přednášek a besed s osobnostmi veřejného života v sále Central Muzea umění Olomouc. "Program besed nabídne fascinující vhledy do problematiky těla z pohledu biologie, filosofie, víry, umění i historie. Jejich podtitulem 'svět, tělo, ďábla přemáhám', vypůjčeným z barokní písně, naznačují organizátoři hluboký rozpor naší epochy," uvedla Sluňákova. Podle ředitele ekologického centra Michala Bartoše se odborníci zaměří mimo jiné na kult těla, jeho dokonalost i posedlost zdravím.
Mezi hosty budou například psychiatr Jiří Horáček, literární historik a kritik Martin C. Putna, filozofka Alice Koubová, Simona Bagárová, která se věnuje sociální péči, evoluční biolog Petr Tureček, politolog Pavel Barša, básník Miloš Doležal či malíř Adam Kašpar. Centrální debatu Autenticita v době umělé inteligence bude v sobotu 18. dubna moderovat Zbyněk Vlasák za účasti historičky umění Mileny Bartlové, filozofky Josefíny Formanové a AI konzultanta Jana Romportla.
Festival nabídne také vycházky, workshopy a výstavy. Ve Sluňákově vystavuje například Adam Kašpar, který ve své tvorbě dlouhodobě reflektuje krajinný ekosystém, v Muzeu umění doprovází novou básnickou sbírku Antonína Bezděka kresby a ilustrace malířky Kristýny Šormové, audiovizuální videoinstalaci nabídne během festivalu také Telegraph Gallery. Tradičně nejnavštěvovanější akcí je Edojarmark, který se letos uskuteční v sobotu 25. dubna. V areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví v Horce nad Moravou se sluňákovský festival propojí s akcí Od vidlí po vidličku fest zaměřenou na podporu lokálních potravin. Doprovodí jej také koncerty a divadlo.