Město se rozhodlo stát se průkopníkem komunitní energetiky a zapojuje i přerovské domácnosti. Nemusejí přitom samy ani energii vyrábět, není ani nutné měnit dosavadního dodavatele, protože spotřeba energie z lokálních zdrojů bude jen doplňkem. Město jde touto cestou jako jedno z prvních.
Spolek formálně vznikl uprostřed letních prázdnin, teď pilotně rozbíhá činnost a začíná oslovovat možné členy. Ostrý provoz společenství má začít v listopadu.
Základní myšlenkou je sdílet lokálně vyráběnou energii z obnovitelných zdrojů. „Energetické společenství jsme postavili a chceme spravovat tak, aby bylo maximálně vstřícné pro každého zájemce, ať už jde o domácnost v bytovém domě, rodinný dům, podnikatele nebo školu,“ sdělil ke komunitní energetice přerovský primátor Petr Vrána (ANO).
Právě město je s několika svými společnostmi a odbornými garanty zakládajícím členem. Výhodou má být kromě větší soběstačnosti i stabilita cen. Jedním z dodavatelů elektrické energie ve společenství bude městská společnost Teplo, která již má fotovoltaické elektrárny umístěné na výměníkových stanicích, na bazénu a zimním stadionu.
Další mají přibývat i na městských budovách. „Máme celou řadu nemovitostí, které jsou pro instalaci fotovoltaických panelů vhodné. V úvahu přicházejí například školy, zařízení školního stravování, bytové domy i různé nebytové prostory,“ informoval náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (ODS).
Město se může stát dodavatelem energie
Z čistého příjemce elektrické energie by se podle něj město mohlo stát jejím dodavatelem.
Zmiňovanými možnými zdroji jsou například solární panely, bioplynové stanice nebo vodní elektrárny, přičemž o fotovoltaice se mluví nejčastěji. Vstoupit do společenství jde ovšem i bez nich.
„Podmínkou není být výrobcem, stačí být aktivním členem komunity. Cílem je, aby výhody sdílené energie mohli využívat i lidé, kteří nemají možnost si solární panely pořídit třeba kvůli typu bydlení nebo financím,“ vysvětlil Vrána.
Velmi snadné přihlášení
Přidat se má být podle něj stejně jednoduché jako přihlásit se k odběru obecního zpravodaje. Na webu mohou zatím zájemci vyplnit stručný anonymní dotazník, kde například uvedou běžnou roční spotřebu objektu nebo odhad přetoků z výroby zdroje pro sdílení.
Společenství uspořádalo v půlce září i workshopy. „Šel jsem sem ze zvědavosti, protože celý náš dům s 26 bytovými jednotkami je komplet na elektriku,“ řekl Televizi Přerov Jiří Pospíšil z Kosmákovy ulice.
„Takže mě docela zajímá, jak bychom mohli uspořit, popřípadě jestli má význam si dát na střechu fotovoltaiku,“ doplnil.
Účastníci workshopů zmiňovali jako motivaci kromě úspor i čistší ovzduší Přerova. „Energetické společenství umožnil novelizovaný energetický zákon. Přerov je jedním z prvních měst v České republice, aby takto nové podmínky testoval v praxi,“ sdělil na workshopu k představení neziskového projektu jeden z jeho garantů Jan Závěšický.
„Je to velká příležitost pro firmy, obyvatele, neziskovky,“ zdůraznil. Přidat se tak mohou třeba i místní obchody nebo restaurace.
Úspora ve stovkách až tisících korun
Do systému můžou zatím vstupovat jen bytové domy jako celky, domácnosti z rodinných domů to mají jednodušší. Jednotlivé byty v bytových domech přijdou na řadu zřejmě později.
Kolik rodina uspoří, bude záviset hlavně na tom, jak bude spotřebovávat energie v momentě její výroby, tedy zejména přes den, když svítí slunce. U běžné domácnosti to může být podle města deset až dvacet procent roční spotřeby, u škol, úřadů nebo firem i více.
Dohromady může jít o stovky až tisíce korun ročně. Záleží na spotřebičích i provozním režimu. Víc teď uspoří ti, kteří mají velkou spotřebu a o ceny energií se dosud tolik nestarali. Údaje sledují v reálném čase takzvané chytré elektroměry.
Lidé budou svítit, vařit, topit či nabíjet stejně jako dosud, půjde však o místní elektřinu spravedlivě dělenou mezi členy společenství. Členové také mohou ovlivňovat další směr spolku.
Dodavatele není třeba měnit
Dodavatel zůstane stejný. „Sdílení elektřiny z lokálních obnovitelných zdrojů funguje jako doplněk ke stávající dodávce,“ uvedl Vrána s tím, že změna smluv není nutná.
Sdílení energie rozjíždí rovněž například Senice na Hané na Olomoucku nebo Olomouc. Zatím ale bez zapojení domácností. „Výhodou je, že průměrná cena vyrobené zelené energie by měla být nižší než standardní burzovní cena elektřiny,“ oznámil náměstek olomouckého primátora Otakar Štěpán Bačák (spOLečně).
Olomouc postupně přidává solární panely zejména na střechy škol, má nabídky i na využití energie z větru. Fotovoltaiku mají na sběrném dvoře i technické služby, kde také slouží bateriové úložiště.
Ve Slatinicích plánují i přečerpávací elektrárnu
V kontejnerovém provedení zvažují akumulovat energii i Slatinice na Olomoucku, kde se chystají také k instalaci solárních panelů a založení energetického společenství, v první vlně nejspíš ještě bez domácností a firem.
Později by vlastní výroba mohla podle starosty Ondřeje Mikmeka (KDU-ČSL) utáhnout při slunečném dni i provoz tamní čističky odpadních vod.
Obec zároveň dál pracuje na své vizi vybudovat přečerpávací elektrárnu. Jelikož zatím není v distribuční soustavě dostupná kapacita, projektuje alespoň spodní nádrž, která bude mít i protipovodňovou funkci.
„Jestli se nám podaří přečerpávací elektrárnu dokončit, mohla by sama o sobě plnit funkci baterky. Nebo by byla součástí mixu, fungovala by samostatně a vydělávala,“ nastínil Mikmek.
Možnost sdílení elektřiny v Česku zavedla předloňská novela energetického zákona. Společenství může mít až tisíc členů, mohou být i z okolních obcí.