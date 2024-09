Je někdo, kdo se netěšil? Pavlová zahájila školní rok prvňákům v Hanušovicích

Pavlová prvňákům rozdala dárkové taštičky s publikací Ode dneška jsem školák! a například se jich ptala, čím by chtěli být. „Plavčíkem,“ vykřikla jedna holčička.

Na otázku proč, začínající školačka bezelstně odvětila: „Protože plave a zachraňuje lidi.“

Přihlásil se také chlapec, který chce být policistou, druhý zase kosmonautem. K nepatrnému zklamání první dámy povolání prezident nepadlo.

Lehce zaskočená byla i v moment, kdy položila dotaz, zda se vůbec někdo z prvňáků do školy netěšil. Zdvihla se totiž jedna ruka. „Ty se netěšíš do školy,“ zopakovala nevěřícně Eva Pavlová. „Těším,“ řekla holčička. Reagovala totiž ještě na předchozí dotaz, kdy se první dáma ptala, jestli se děti těší.

Pavlová adresovala svá slova i rodičům. Uvedla, že pokud se dostanou do materiální nebo hmotné nouze, ať se neváhají obrátit na její webové stránky, kde spolupracuje mimo jiné s potravinovou bankou i ošatním střediskem a nadacemi.

„Hodně věcí se dá vyřešit. Jenom je potřeba vědět, že někdo potřebuje pomoci,“ doplnila Pavlová.

V první školní den měla letos s manželem rozdělené role. Zatímco on se vypravil do školy v Kladně, ona zamířila do podhůří Jeseníků. „Školu v Hanušovicích jsem měla moc ráda a moc ráda na ni taky vzpomínám,“ podotkla. Po základní škole studovala gymnázium v Šumperku.