Z Troubek musí všichni pryč. Symbolu tragických povodní hrozí spláchnutí

„Z rozhodnutí starosty jakožto předsedy povodňové komise byla vyhlášena evakuace obyvatelstva z důvodu extrémního ohrožení, kdy došlo k dramatickému zvýšení hladiny na Bečvě v Teplicích,“ uvádí na svém webu obec.

Teplice jsou zhruba 40 kilometrů daleko, voda má dorazit do Troubek po půlnoci.

Starosta Martin Frgal ví, že prognóza pro obec není dobrá. „Vypadá to tak, že na limnigrafu v Dluhonicích bude dosaženo skoro 700 metrů krychlových, což pravděpodobně doteče i do Troubek a voda se vylije, uvidíme, kde se to případně zastaví. Obava panuje od Bečvy, od Moravy má být dotok pozdější,“ řekl ČTK starosta.

V deset kilometrů vzdálené přerovské místní části Dluhonice nyní voda dosahuje 567 centimetrů, což je 37 centimetrů nad stavem ohrožení.

Evakuace začíná v 17 hodin a evakuačním místem je parkoviště u fotbalového hřiště. „Vezměte si s sebou evakuační zavazadlo. Toto zavazadlo by mělo obsahovat hlavně osobní doklady, peníze, léky a pitnou vodu. Evakuovaní obyvatelé si musí sami zajistit majetek a domácí zvířata. Osoby, které se budou evakuovat samy, prosíme o zanechání vzkazu na viditelném místě, nejlépe za oknem,“ radí obecní úřad.

„Existuje výpočtový model, který uvádí, že to obec spláchne. Obyvatelstvo se bude rozvážet do Kojetína, možná do Přerova,“ řekl k tomu hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Troubky se staly symbolem povodní v roce 1997, které postihly hlavně Moravu a východní Čechy a byly s 50 oběťmi nejtragičtější ve 20. století. V samotné obci zemřelo devět lidí, živel tu srovnal se zemí více než polovinu domů. Zbourat se muselo 335 stavení, o střechu nad hlavou přišla tisícovka místních