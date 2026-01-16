Divokou kozu opatrně odchytili hasiči, kteří posléze netradičního sudokopytníka identifikovali jako tahra himálajského a našli i jeho majitele. Koza už pobíhá zpět ve svém výběhu v Nýznerově na Jesenicku.
Divoká koza chovateli v Nýznerově utekla na konci listopadu a absolvovala několikatýdenní túru až do zhruba 20 kilometrů vzdáleného Jeseníku.
„Tento týden se pak zaběhla do sklepních prostor jednoho z panelových domů v Jeseníku. Sama by se těžko vrátila do svého výběhu a bylo by to pro ni velmi nebezpečné. Proto jsme ji odchytili, opatrně svázali, abychom s ní mohli manipulovat. Poté jsme ji převezli na stanici,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová.
Odchycená koza nebyla zraněná a chybělo jí označení. Hasiči proto zahájili téměř detektivní pátrání po jejím majiteli. „Dle nezvyklého vzhledu zvířete jsme usoudili, že nejde o obyčejnou kozu,“ nastínila Balážová.
„Pomocí fotografií jsme zjistili, že by se mohlo jednat o tahra himálajského, což není druh, na který mohou lidé v Jeseníkách běžně natrefit a nepatří ani k oblíbeným chovatelským plemenům. Nakonec jsme rozhodili sítě a díky známostem místních farmářů, chovatelů a veterinářů jsme se dopátrali majitele obory až v Nýznerově,“ podotkla mluvčí.
Tahr himálajský je velký sudokopytník a blízký příbuzný divoké kozy. Vyskytuje se na zalesněných hrbolatých stráních a na horských svazích Himálaje od severní Indie po Tibet. Léto tráví na pastvinách ve větší výšce a na zimu sestupují z hor.