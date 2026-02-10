Policie prověřuje neodůvodněné implantace defibrilátorů, nemocnice pochybení odmítá

Autor: ČTK, iDNES.cz
  10:02aktualizováno  10:58
Kriminalisté zahájili trestní řízení kvůli podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli implantacím defibrilátorů ve Fakultní nemocnici Olomouc, které nebyly potřebné nebo doporučené. Týká se to několika set pacientů, sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman. V této souvislosti zatím nebyl nikdo obviněn, uvedla policie na webu.

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice | foto: FNOL

Nemocnice již dříve odmítla, že by v souvislosti s implantacemi ICD došlo k poškození zdraví pacientů. Vyjádření nemocnice a ministerstva zdravotnictví zjišťujeme.

Případ se týká mezinárodní klinické studie na I. interní klinice -kardiologické Fakultní nemocnice v Olomouci (FNOL) v době od roku 2015 do února 2025. Dozoruje jej Úřad evropského veřejného žalobce. Věc kriminalisté vyšetřují také kvůli podezření z podvodu. Server Seznam Zprávy v prosinci uvedl, že Všeobecná zdravotní pojišťovna zvažuje vyslání kontroly, která by se týkala rekordního nárůstu počtu implantovaných defibrilátorů. Vyjádření VZP rovněž sháníme.

Kauzu v souvislosti se studií s názvem PROFID EHRA na I. interní klinice - kardiologické vyšetřuje krajský odbor hospodářské kriminality. Kriminalisté podle Hejtmana na základě znaleckého posudku mají závažná podezření na dlouhodobé a systematické provádění neindikovaných implantací defibrilátorů u několika set pacientů se závažnými srdečními problémy.

„Na základě daného zjištění byly vyšetřovatelem v pondělí (9. února) zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažných zločinů těžké ublížení na zdraví, podvod a přečinu ublížení na zdraví,“ uvedl mluvčí Hejtman. Sazba za tyto trestné činy činí pět až 12 let.

Nemocnice s policií spolupracuje

Trestní řízení souvisí s policejním zásahem z prosince loňského roku. Vyšetřování se týká možných nesrovnalostí ve studijní dokumentaci a prověřuje rovněž to, zda u některých pacientů nebyly nadužívány implantace defibrilátorů (ICD).

Nemocnice s policií spolupracuje, ve svém tiskovém prohlášení minulý týden však odmítla, že by v souvislosti s implantacemi ICD bylo poškozeno zdraví pacientů nebo nastala finanční újma na veřejném zdravotním pojištění.

Studie PROFID EHRA porovnávala dva léčebné postupy – optimální farmakologickou léčbu doplněnou o implantaci ICD a farmakologickou léčbu bez implantace přístroje. Právě rozdílné odborné názory na vhodnost a načasování implantací u některých pacientů vedly podle FNOL k profesnímu sporu uvnitř pracoviště.

Neporušili jsme finanční zájmy EU, hájí se olomoucká nemocnice

Tento spor byl jedním z důvodů personálních změn ve vedení kliniky, kdy z jejího čela loni v únoru odešel Miloš Táborský, kterého v září 2025 vystřídal Alan Bulava. Táborský dlouhodobě odmítá, že by při léčbě pacientů pochybil, a uvádí, že vždy postupoval v souladu s nejlepším dostupným odborným poznáním.

Ředitel FNOL: Pacienti jsou léčeni adekvátně

FNOL předala na základě soudního příkazu policii veškerou studijní a zdravotnickou dokumentaci a plně s ní spolupracuje, uvedli její zástupci.

„Chceme, aby se jasně ukázalo, zda skutečně někdo pochybil, popřípadě jak a proč k tomu došlo. Jsme připraveni na výsledek adekvátně reagovat. Chci znovu ujistit, že jsme pacienty ve studii opakovaně prověřili, jsou léčeni adekvátně jejich diagnózám a v souvislosti se zařazením do mezinárodní studie nedošlo k poškození jejich zdraví,“ uvedl minulý týden ředitel nemocnice Roman Havlík.

Nemocnice současně odmítá, že by v souvislosti s implantacemi ICD došlo k poškození zdraví pacientů. Podle nového vedení I. interní kliniky - kardiologické byly zdravotní stavy pacientů zařazených do studie opakovaně kontrolovány, a to i nad rámec běžných požadavků.

„Od září 2025, kdy jsem vedení kliniky převzal, jsme nezaznamenali žádné možné poškození zdravotního stavu v souvislosti s implantacemi ICD u pacientů kontrolovaných na naší klinice. V souladu s požadavkem vedení nemocnice jsme opakovaně i fyzickou kontrolou prověřovali zdravotní stav pacientů zařazených do mezinárodní studie,“ uvedl Bulava.

