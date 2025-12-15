Neporušili jsme finanční zájmy EU, hájí nemocnice svoji kardiologickou studii

Vedení Fakultní nemocnice Olomouc (FN Olomouc) v souvislosti s policejním prověřováním klinické studie na I. interní klinice-kardiologické popřelo, že by toto největší zdravotnické zařízení v Olomouckém kraji porušilo finanční zájmy Evropské unie. Vyplývá to z vyjádření, které FN Olomouc zveřejnila na svém webu
ilustrační snímek | foto: FN Olomouc

Kriminalisté si minulý týden ve čtvrtek v archivu FN Olomouc vyžádali dokumentaci k činnosti I. interní kliniky-kardiologické. Policejní zásah byl podle serveru Seznam Zprávy součástí zajišťování důkazů v případu, který dozoruje Úřad evropského veřejného žalobce. Policisté při akci v nemocnici nikoho neobvinili, ani nezadrželi.

Policie podle vedení FN Olomouc zajistila materiály k prověřování klinické studie, která byla provedena v roce 2024 na I. interní klinice-kardiologické.

„Podle vyšetřovatele měli být do studie údajně zařazováni i pacienti, kteří nesplňovali některá kritéria požadovaná zahraničním zadavatelem studie. FN Olomouc požádala zadavatele o ukončení studie a vyřazení pacientů z ní,“ stojí ve zprávě FN Olomouc.

„Navzdory názoru vyšetřovatele neinkasovala FN Olomouc žádné finanční prostředky od zadavatele za realizaci studie a nemohla tím pádem poškodit finanční zájmy EU,“ uvádí nemocnice.

Studie byla zaměřena na srovnání optimální medikamentózní léčby bez implantace defibrilátoru s léčbou medikamentózní doplněnou o zavedení defibrilátoru.

Zařazování pacientů do studie je specializovaná problematika

„Oba tyto postupy jsou v současné době na náležité odborné úrovni, nejedná se ani v jednom z uvedených případů o experimentální metodu. Za to, kdo je, či není zařazen do studie, odpovídá odborně a nezávisle na nemocnici tzv. hlavní zkoušející,“ sdělila nemocnice.

Zařazování pacientů do studie a implantace defibrilátorů je podle vedení FN Olomouc odborně vysoce specializovaná problematika.

„Nelze ji bez potřebné profesní odborné erudice a znalosti zdravotního stavu konkrétního pacienta posoudit ani rozporovat jinak než prostřednictvím znaleckých posudků,“ uvedla nemocnice.

Vedení I. interní kliniky-kardiologické prověřilo stav pacientů zařazených do studie. „Byli jsme opakovaně ubezpečeni, že jsou všichni léčeni na náležité odborné úrovni a jejich stav odpovídá diagnóze a léčbě, kterou dostávají,“ stojí v komentáři nemocnice.

Bahrain

Bahrain

Pilsner Experience v Praze (Můstek) byl v Bahrajnu na World Travel Awards 2025 oceněn jako nejlepší pivní zážitek světa a potvrdil své výjimečné postavení mezi globálními turistickými atrakcemi.

vydáno 15. prosince 2025  10:20

