Sebral nůžky a utekl oknem. Agresivních pacientů přibývá, nemocnice dělá opatření

Takzvaných nežádoucích událostí, kdy nemocniční personál čelí hrozbě agrese nebo když ta už přeroste do verbálního či dokonce fyzického napadení, eviduje Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) za posledních pět let téměř tisícovku. Počet navíc neustále roste – zatímco v roce 2021 bylo takových případů 75, loni už více než třikrát tolik.
„Tyto údaje se netýkají jen oddělení urgentního příjmu, nýbrž všech pracovišť v nemocnici. Ale právě na ‚urgentu‘ k nim dochází nejčastěji. V součtu posledních pěti let zde došlo k 323 případům s prvkem agresivity, přičemž v 62 případech šlo o napadení s přítomností fyzické agrese,“ popsal vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení FNOL Roman Kejř.
Agresivní lidé navíc neohrožují jen personál, ale také další pacienty, kteří čekají na péči. „Vidět vyděšené pacienty nebo kolegy v akutní stresové reakci je pro nás emočně velmi náročné a situace jako taková je pro nás neakceptovatelná. Pracujeme s respektem, empatií i profesionalitou a máme právo na bezpečí,“ podotkla vrchní sestra oddělení urgentního příjmu Michaela Gehrová.
Agresoři jsou podle zástupců nemocnice leckdy pod vlivem alkoholu nebo drog, ovšem není to pravidlem.
„Jeden pacient byl nespokojen s délkou čekání a po výzvě k vyšetření zdravotníkovi vulgárně nadával a vyhrožoval stížností vedení nemocnice. Situace byla rychle deeskalována za přítomnosti ostrahy a pacient se následně omluvil. Zbytek jeho pobytu pak proběhl bez komplikací,“ přiblížil jeden z incidentů mluvčí FNOL Adam Fritscher.
Ruší se jmenovky a chystají školení
Jindy muž přivezený policií nejprve spolupracoval, nechal si odebrat krev a se zdravotníky komunikoval. Náhle se však dění vyhrotilo.
„Během pobytu na lůžku opakovaně vyhrožoval personálu zabitím, ostatní pacienti byli výrazně vyděšeni a zdravotníci vykazovali známky akutní stresové reakce,“ popsal mluvčí s tím, že dotyčný dokonce opustil lůžko a pronikl do vyšetřovny. Tam se zmocnil kancelářských nůžek a poté utekl oknem. Následně byl zadržen policisty.
Nemocnice proto nyní přijala další opatření ke zvýšení bezpečnosti. Například kvůli zmíněným výhrůžkám, mnohdy konkrétně cíleným, už zdravotnický personál urgentního příjmu nebude mít na identifikačních kartách uvedeno jméno, ale pouze fotografii a osobní číslo. Výjimkou budou lékaři, kteří se sami rozhodnou své jméno si na kartě ponechat.
„Rovněž proběhne specializovaný seminář na téma bezpečnosti zaměstnanců urgentního příjmu včetně rozboru modelových situací a výukového materiálu zaměřeného na krizové scénáře. Zástupci oddělení absolvují také workshop asertivní komunikace a deeskalace konfliktů,“ uzavřel Fritscher.