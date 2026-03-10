Sebral nůžky a utekl oknem. Agresivních pacientů přibývá, nemocnice dělá opatření

Autor: stk
  7:02aktualizováno  7:02
Silně opilý muž se zranil na hlavě, při ošetření však na lékaře začal útočit nejprve slovně a posléze i fyzicky. Do toho vykřikoval, že už několik lidí zabil, a tak ho dokonce přikurtovali. I taková situace se loni odehrála na urgentním příjmu olomoucké fakultní nemocnice, která celkově jen za minulý rok eviduje 250 případů agrese vůči svým pracovníkům. Přijímá proto další opatření ke zvýšení jejich bezpečnosti.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Takzvaných nežádoucích událostí, kdy nemocniční personál čelí hrozbě agrese nebo když ta už přeroste do verbálního či dokonce fyzického napadení, eviduje Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) za posledních pět let téměř tisícovku. Počet navíc neustále roste – zatímco v roce 2021 bylo takových případů 75, loni už více než třikrát tolik.

„Tyto údaje se netýkají jen oddělení urgentního příjmu, nýbrž všech pracovišť v nemocnici. Ale právě na ‚urgentu‘ k nim dochází nejčastěji. V součtu posledních pěti let zde došlo k 323 případům s prvkem agresivity, přičemž v 62 případech šlo o napadení s přítomností fyzické agrese,“ popsal vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení FNOL Roman Kejř.

Agresivní lidé navíc neohrožují jen personál, ale také další pacienty, kteří čekají na péči. „Vidět vyděšené pacienty nebo kolegy v akutní stresové reakci je pro nás emočně velmi náročné a situace jako taková je pro nás neakceptovatelná. Pracujeme s respektem, empatií i profesionalitou a máme právo na bezpečí,“ podotkla vrchní sestra oddělení urgentního příjmu Michaela Gehrová.

Kvalita i dostupnost pro lidi z Moravy, v Olomouci otevřeli nový pavilon onkologie

Agresoři jsou podle zástupců nemocnice leckdy pod vlivem alkoholu nebo drog, ovšem není to pravidlem.

„Jeden pacient byl nespokojen s délkou čekání a po výzvě k vyšetření zdravotníkovi vulgárně nadával a vyhrožoval stížností vedení nemocnice. Situace byla rychle deeskalována za přítomnosti ostrahy a pacient se následně omluvil. Zbytek jeho pobytu pak proběhl bez komplikací,“ přiblížil jeden z incidentů mluvčí FNOL Adam Fritscher.

Ruší se jmenovky a chystají školení

Jindy muž přivezený policií nejprve spolupracoval, nechal si odebrat krev a se zdravotníky komunikoval. Náhle se však dění vyhrotilo.

„Během pobytu na lůžku opakovaně vyhrožoval personálu zabitím, ostatní pacienti byli výrazně vyděšeni a zdravotníci vykazovali známky akutní stresové reakce,“ popsal mluvčí s tím, že dotyčný dokonce opustil lůžko a pronikl do vyšetřovny. Tam se zmocnil kancelářských nůžek a poté utekl oknem. Následně byl zadržen policisty.

Muž žil roky v zajetí vtíravých myšlenek a rituálů, pomohla moderní stimulace mozku

Nemocnice proto nyní přijala další opatření ke zvýšení bezpečnosti. Například kvůli zmíněným výhrůžkám, mnohdy konkrétně cíleným, už zdravotnický personál urgentního příjmu nebude mít na identifikačních kartách uvedeno jméno, ale pouze fotografii a osobní číslo. Výjimkou budou lékaři, kteří se sami rozhodnou své jméno si na kartě ponechat.

„Rovněž proběhne specializovaný seminář na téma bezpečnosti zaměstnanců urgentního příjmu včetně rozboru modelových situací a výukového materiálu zaměřeného na krizové scénáře. Zástupci oddělení absolvují také workshop asertivní komunikace a deeskalace konfliktů,“ uzavřel Fritscher.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

Restaurace uzavřená kvůli žloutence je opět v provozu, onemocnělo devět lidí

Žloutenka typu A (ilustrační foto)

Restaurace v Praze na Dlabačově, v níž pražská hygienická stanice (HSHMP) minulý týden objevila ohnisko žloutenky, je už otevřená a podle hygieniků je provoz bezpečný. Pracuje v ní personál, který má...

10. března 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Konec nebezpečné Masarykovy ulice. Nové Město v létě zkrotí dopravu kruháčem

Nová okružní křižovatka na Komenského náměstí začne vznikat už v březnu.

Cesta k plynulejšímu a bezpečnějšímu průjezdu Novým Městem na Moravě bude letos pro řidiče dosti svízelná. Do rekonstrukcí a úprav silnic se tam pustí jak samo město, tak i kraj či stát. Stavby jsou...

10. března 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

StropOFFka se zapojila do #AimtecHackathonu 2026

10. března 2026  8:15

MATTELI Group a.s. převzala rakovnickou logistickou společnost ANEXIA s.r.o.

10. března 2026  8:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Martin Kraus: V novém seriálu hraju pěkného blba, který se s lidmi ani koňmi moc nepáře

Martin Kraus zaujal diváky třeba v pohádce Kouzla králů.

Již tuto sobotu startuje na obrazovkách televize Prima rodinná sága O lidech a koních, osmidílný seriál o tom, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu a že vášeň ke koním může přerůst v...

10. března 2026

Literární festival Slovenské jaro 2026

10. března 2026

Srdeční záležitosti v iQlandii

ilustrační snímek

Tvoření, mikroskopování, pokusy i zábavné úkoly, které prověří tep návštěvníků. Liberecká iQlandia pořádá i o tomto víkendu workshop s názvem Srdeční záležitosti.

10. března 2026  7:50

Sebral nůžky a utekl oknem. Agresivních pacientů přibývá, nemocnice dělá opatření

Ilustrační snímek

Silně opilý muž se zranil na hlavě, při ošetření však na lékaře začal útočit nejprve slovně a posléze i fyzicky. Do toho vykřikoval, že už několik lidí zabil, a tak ho dokonce přikurtovali. I taková...

10. března 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Moldava prodala historické vlakové nádraží, podnikatel tam chce luxusní hotel

Současný pohled na nádražní budovu na Moldavě

Historické vlakové nádraží v Moldavě na Teplicku opět mění majitele. Obec památku prodá severočeskému podnikateli a politikovi Petru Bendovi za téměř 1,7 milionu korun. Podle starosty tam nový...

10. března 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

10. března 2026  5:59

V Brně se bortí několik skal. Padající kamení ohrožuje skatepark, domy i zoo

Dělníci sanují nestabilní svah na Červeném kopci v Brně. (březen 2026)

Hromada těžkých kamenů dopadla ze skály jen pár metrů od U-rampy pro skateboardisty na okraji brněnských Obřan. Masiv nad skateparkem a sousedním hřištěm začal pukat a část země zavalil. Navíc není...

10. března 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

ÚS rozhodne o stížnosti sourozenců odebraných z rodiny, zastal se jich výbor OSN

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti sourozenců z jižní Moravy, kteří v roce 2019 museli jako náctiletí odejít od matky do krizového centra...

10. března 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.