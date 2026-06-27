Fakultní nemocnice Olomouc vymění vrátnice u vjezdů, budou dopravní omezení

Fakultní nemocnice Olomouc se chystá příští týden vyměnit dosluhující vrátnice u vjezdů do svého areálu v Hněvotínské ulici a na I. P. Pavlova. Práce potrvají od pondělí do soboty 4. července a vyžádají si dopravní omezení, sdělil ČTK mluvčí nemocnice Adam Fritscher. Stavební práce na frekventovaných místech nemocnice i proto naplánovala do klidnějšího období začátku letních prázdnin.
"Výměna kontejnerových vrátnic na dvou nejfrekventovanějších vjezdech do areálu Fakultní nemocnice Olomouc, kde jsou trvale přítomni členové ostrahy nemocnice, je zapříčiněna již nevyhovujícím technickým stavem stávajících objektů včetně jejich napojení na potřebné sítě," uvedl mluvčí nemocnice.
V první fázi výměny, která potrvá od pondělí do středy, bude nejprve odvezena a vyměněna vrátnice u vjezdu v Hněvotínské ulici. Ve druhé etapě od čtvrtka do soboty dojde i na výměnu vrátnice v ulici I. P. Pavlova u ortopedické kliniky. "V obou případech budou tyto brány pro veškerou dopravu včetně autobusové a složek integrované záchranné služby na vjezdu a výjezdu uzavřeny," doplnil Fritscher.
V první fázi při uzavření brány Hněvotínská 1 budou mimo provoz i přímo napojené platební automaty u nemocniční jídelny, což je budova WD. Ve druhé fázi při uzavření brány I. P. Pavlova budou mimo provoz napojené platební automaty u budovy T. Autobusová linka číslo 42 bude mít ve dnech stavebních prací výluku. Řidiči budou moci příští týden využít jeden z právě otevřených vjezdů, a navíc mohou využít i vjezd do areálu nemocnice na Hněvotínské 2, dodal mluvčí nemocnice.
Fakultní nemocnice Olomouc, která je součástí sítě 11 fakultních nemocnic řízených ministerstvem zdravotnictví, má 70 pracovišť. Předloni disponovala 1229 lůžky a na konci roku 2024 v ní pracovalo 4243 zaměstnanců. Ročně ambulantně ošetří více než milion pacientů. Lékaři nemocnice ročně udělají přibližně 34.000 operací.