Falešný turecký herec připravil ženu z Olomoucka o více než osm milionů korun

O více než osm milionů korun připravil ženu z Olomoucka muž, který se několik let vydával při jejich vzájemné komunikaci za tureckého televizního a filmového herce. Žena mu peníze poslala v několika desítkách plateb, podvodník přitom využíval různé legendy. Za dopadení mu hrozí až osm let vězení, sdělil dnes ČTK mluvčí policie Jaroslav Herzán.
Podle něj žena komunikovala s mužem vydávajícím se za osmatřicetiletého herce od roku 2024 na facebooku. "Po navázání domnělého bližšího vztahu začal podvodník vystrkovat růžky. Pod různými legendami z poškozené postupně vylákal několik desítek plateb, kterými ji připravil o částku přesahující osm milionů korun," uvedl mluvčí.
Obdobný případ důvěřivé ženy, která poslala podvodníkovi přes 14 milionů korun, řešil před třemi lety olomoucký krajský soud. Virtuální zahraniční přítel, který se vydával za amerického lékaře, tehdy podvedl účetní jedné z olomouckých základních škol. Peníze mu poslala z účtu školy, soud ji za to poslal na čtyři roky do vězení.
Policie dnes znovu apelovala na to, aby se lidé nenechali obelstít podvodníky a nereagovali na sociálních sítích na žádosti o přátelství od známých osobností, zejména zahraničních.