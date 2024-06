Univerzita Palackého má dětské koutky i místa, kde lze miminko přebalit a nakojit

Rozcestník míst pro nakojení či přebalení dítěte, dětských koutků, mikrovlnek a dalšího vybavení pro rodiče na Univerzitě Palackého, ale i další služby. To vše se skrývá pod označením Family friendly UP. Zahrnuje to i praktické informace, benefity či akce pro rodiny, které nabízejí i speciální web.