Polská hrozba? Farmy čelí nemoci drůbeže. Když se potvrdí nákaza, utratí celé hejno

Daniel Vachek
  17:02aktualizováno  17:02
V Olomouckém kraji se objevila nová ohniska nebezpečných onemocnění domácího ptactva. Chovatele zatím nepostihly masivní úhyny, přesto mezi nimi rostou obavy. Podle veterinářů se část nákaz mohla rozšířit od severních sousedů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nosnice náhle nemají zájem o krmivo, nesnášejí vejce, jsou netečné a pak najednou hynou. Tak se projevuje Newcastleská choroba označovaná také jako pseudomor drůbeže. Nejprve se objevila v závěru roku 2025 v obci Lipová-Lázně na Jesenicku a na začátku letošního roku v Zámrskách na Přerovsku, v každém regionu zasáhla jeden chov.

V závěru ledna se objevila další zákeřná nemoc: ptačí chřipka v Brníčku na Šumpersku. A na začátku tohoto měsíce opět udeřil pseudomor: tentokrát v Horních Hošticích u Javorníku na Jesenicku.

Ovce živořily v hrozných podmínkách. Na statku se našly i desítky mrtvých jehňat

Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Vorlíčka se obě onemocnění projevují podobně. „Mezi příznaky patří snížená snáška, pokud to jsou nosnice, což u slepic lze sledovat. V případě úhynu je dobré se obrátit na krajskou veterinární správu a zpravit ji o tom,“ doporučil mluvčí.

Veterináři tělo uhynulého zvířete zašlou do laboratoře, kde odborníci ověří, zda se jedná o ptačí chřipku nebo pseudomor. V případě prokázání alespoň jedné z těchto nebezpečných nákaz pak následuje utracení celého hejna.

Ve všech letošních případech šlo podle odborníků o drobné chovy, přičemž žádný z nich nepřesáhl počet 50 kusů drůbeže. Pokud by byly větší, museli by vymezit ochranná pásma. „V nich se nastavuje zpřísněný režim. Pokud jde ale o drobný malochov, který neuvádí vejce nebo maso na trh a je tam nižší počet drůbeže, tak se uzavřená pásma nevymezují,“ přiblížil Vorlíček.

Labutě na louce nedaleko Dřenice na Chebsku.

Proto nyní veterinární správa doporučuje chovatelům, aby dodržovali pravidla biologické bezpečnosti – zejména aby zamezili kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky a aby umístili potravu pod přístřešek a zamezili tak kontaminaci z trusu.

Přestože je podle veterinářů situace zatím klidná, mezi chovateli zejména na Šumpersku a Olomoucku panují obavy. „Máme je vždy v zimním období, kdy ptačí chřipka vypukne opakovaně. My ale chov nemůžeme zavřít, takže děláme vše pro to, abychom možnost zavlečení omezili,“ vysvětlil chovatel Daniel Malík z Uničovska, který má v chovu dva tisíce hus.

Opatření: dezinfekční rohože i pozorování slepic

kroky, než doporučuje veterinární správa. „Máme opatření, která nám doporučuje jednak náš veterinář a státní veterinární správa. Dále máme předpisy, které ve vlastním zájmu dodržujeme, protože si nikdo nechce zatáhnout takovou nemoc do chovu,“ uvedl za drůbežárnu Lumix sídlící v Uničově zaměstnanec, který si přál zůstat v anonymitě.

Na Přerovsku našli mrtvého býčka. Veterina pátrá, kdo ho nedovoleně sedlal a uzdil

Chovatelé tak kromě zavírání zvířat do interiéru a zakrytí krmiva omezují také přístup do areálu a instalují dezinfekční rohože, což pomáhá zamezit zavlečení nákazy do chovu například na oblečení nebo botách. V případě menších chovů, jako v Branné na Šumpersku, se k opatřením přidává ještě pozorování slepic.

„Sledujeme, kdyby se nějak nemoc projevila, že by začaly hynout nebo jsme viděli příznaky, abychom mohli hned reagovat,“ upřesnila za Farmu Branná Monika Skřivánková.

Zaměřují se také na pozorování případné malátnosti zvířat. Mluvčí veterinární správy informoval, že Newcastleskou chorobu pravděpodobně do České republiky zavlekli ptáci z Polska. „Tam je ohnisek poměrně hodně. V minulých letech se u nás občas nějaké objevilo, ale bylo to spíš výjimečné. Teď je výskytů více,“ upozornil Vorlíček.

Zatímco proti ptačí chřipce neexistuje žádná komerčně dostupná vakcína, proti pseudomoru drůbeže ano. Podle Vorlíčka platí ve velkých komerčních chovech povinnost zvířata očkovat.

Chcete-li mít spokojené hejno slepic, které spolehlivě a hodně snášejí, kohout...

„Nevím přesně, jak to s vakcinací mají v Polsku, ale ohniska se objevila také v komerčních chovech. To se u nás nikdy nestalo a je to hlavně díky očkování,“ shrnul.

Zvýšený výskyt onemocnění sledují veterináři opakovaně během podzimu a zimy. Vážnější situace byla podle mluvčího především v listopadu 2025. Od té doby doposud sledují veterináři 63 uhynulých ptáků v Olomouckém kraji v souvislosti s ptačí chřipkou.

V případě Newcastleské choroby jde o přibližně 50 kusů. Odborníci proto vyzývají chovatele, aby byli v zimě obezřetní a dodržovali doporučená opatření.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Kamion na D1 u Brna nedobrzdil v koloně, jeho řidič zemřel

Řidič kamionu zemřel na D1 u Brna po nárazu do kamionu před sebou. (10. února...

Na 191. kilometru dálnice D1 u Brna ve směru na Ostravu havarovaly v úterý odpoledne dva kamiony. Jeden řidič při nehodě zemřel, dalšího člověka záchranáři převezli do nemocnice. Směr na Ostravu byl...

10. února 2026  16:02,  aktualizováno  18:26

5. den ZOH 2026: Zabystřan v super-G, biatlonistky ve vytrvalostním závodě a návrat curlingu

Dříve sloužila hokejistům a krasobruslařům, dnes je hala Stadio olimpico del...

Pátý den zimních olympijských her nabídne českým fanouškům hned několik silných momentů. Do akce jde lyžař Jan Zabystřan, který se představí v superobřím slalomu, ženy čeká náročný vytrvalostní závod...

10. února 2026  18:04

Běžec Jiří Tuž zaujal i páskami na nose. Jak fungují a proč nejsou doping

Český běžec na lyžích Jiří Tuž vybojoval páté místo v hvězdně obsazeném finále...

Čeští fanoušci zimních sportů si při dnešním olympijském sprintu všimli nejen výkonu Jiřího Tuže, ale i jeho neobvyklé „výbavy“. Na nose měl nalepené malé černé pásky. Ty na velkých sportovních akcí...

10. února 2026

Olympiáda připomíná zapomenutý plán. Pražská sjezdovka za miliardy zůstala jen na papíře

Architekti z kanceláře DECO Group představili svoji vizi sportovního areálu se...

Zimní olympijské hry 2026 znovu připomínají, jak silné místo mají zimní sporty v české historii. Obliba zimních radovánek nejspíš stála i u zrodu nápadu na obří sportovní areál ve Velké Chuchli....

10. února 2026  17:58

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

U Moravské Třebové plánují 250 metrů vysoké větrníky, vadily by místnímu letišti

Na úpatí Hřebečského hřbetu podél silnice I/35 plánuje developer postavit čtyři...

Před jedním z nejožehavějších rozhodnutí stáli v pondělí navečer zastupitelé Moravské Třebové. Nakonec o záměru soukromého investora postavit na úpatí Hřebečovského hřbetu čtveřici obřích větrných...

10. února 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Zrekonstruovaný zimní stadion v Třebíči získal kolaudaci

ilustrační snímek

Zimní stadion v Třebíči, jehož rekonstrukce stála asi 522 milionů korun, je zkolaudovaný. Zřejmě příští měsíc si ho bude moci prohlédnout veřejnost. Zatím se v...

10. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

V Dobříši hořela výrobní hala společnosti Bobcat,hasiči evakuovali přes 650 lidí

ilustrační snímek

Hasiči dnes dopoledne zasahovali u požáru ve výrobní hale společnosti Bobcat v Dobříši na Příbramsku. Z haly museli evakuovat 653 lidí. Požár se obešel bez...

10. února 2026  15:31,  aktualizováno  15:31

Polská hrozba? Farmy čelí nemoci drůbeže. Když se potvrdí nákaza, utratí celé hejno

Chcete-li mít spokojené hejno slepic, které spolehlivě a hodně snášejí, kohout...

V Olomouckém kraji se objevila nová ohniska nebezpečných onemocnění domácího ptactva. Chovatele zatím nepostihly masivní úhyny, přesto mezi nimi rostou obavy. Podle veterinářů se část nákaz mohla...

10. února 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

První mládě po 12 letech. Ve dvorské zoo slaví přírůstek ohrožené žirafy

Malému samci žirafy síťované říkají chovatelé zatím Lenny. (2. února 2026)

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se po dvanácti letech narodilo mládě žirafy síťované, které jsou ve volné přírodě ohroženým druhem. Na svět přišlo 28. ledna a je to samec. Za poslední rok se v...

10. února 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Cheb získá od církve bezplatně kostel svatého Václava, propojí ho s klášterem

ilustrační snímek

Město Cheb získá do svého majetku kostel svatého Václava vedle dominikánského kláštera. Spolu s klášterem, který se začne letos opravovat, by měl kostel tvořit...

10. února 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Opravené nádraží v M.Boleslavi má obohatit umělecké dílo,návrh vzejde ze soutěže

ilustrační snímek

Prostor opraveného hlavního nádraží v Mladé Boleslavi má příští rok doplnit umělecké dílo, jeho návrh vzejde z umělecké soutěže. Výstavbu nové výpravní budovy...

10. února 2026,  aktualizováno 

Falešní policisté pět hodin přesvědčovali čerstvou matku, ta jim pak poslala úspory

Policie ČR

Podvodníci obrali o statisíce dalšího důvěřivého člověka. Tentokrát se jednalo o čerstvou maminku z Nýřan na Plzeňsku, která uvěřila telefonátu fiktivního policisty spolupracujícího s Českou národní...

10. února 2026  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.