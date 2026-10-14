Ferancová: Vítězné ANO bude v Olomouci konstruktivní, ale nesmlouvavou opozicí

Vítězné hnutí ANO, které v Olomouci zůstalo mimo připravovanou radniční koalici sestavovanou hnutím STAN, chce být v příštích čtyřech letech konstruktivní, ale nesmlouvavou opozicí. Novinářům to dnes řekla lídryně ANO a dosavadní primátorka Miroslava Ferancová. ANO podle ní odchází do opozice "se vztyčenou hlavou". Hnutí STAN, které v komunálních volbách v Olomouci skončilo druhé, se v úterý dohodlo na jednání o radniční koalici s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Post primátora má obsadit lídr STAN Marek Zelenka.
ANO podle Ferancové respektuje rozhodnutí ostatních stran vytvořit koalici bez jeho účasti, přestože komunální volby v Olomouci vyhrálo, už počtvrté. Volební výsledek ANO primátorka označila za úspěch. Voliči podle ní ocenili práci ANO v čele radnice v uplynulých čtyřech letech. "Bohužel ale ostatní strany naše vítězství neakceptovaly a složily koalici bez nás," podotkla Ferancová. Primátorka doufá, že nové vedení města bude pokračovat v připravených projektech.
Komunální volby v Olomouci vyhrálo stejně jako před čtyřmi lety hnutí ANO. Získalo 13 mandátů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Je to o tři méně než v minulých komunálních volbách. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí ProOlomouc bude mít pět zastupitelů. Čtvrtá KDU-ČSL získala čtyři mandáty, rovněž čtyři zastupitele budou mít pátá ODS a šesté spOLečně. Sedmou příčku obsadila koalice Milujeme Olomouc (TOP 09, Piráti a Zelení) se třemi zastupiteli. Na osmém místě skončila SPD rovněž se třemi mandáty.
Povolební jednání o radniční koalici v Olomouci vedly zvlášť vítězné ANO i druhé hnutí STAN. Na podobě nové koalice se v úterý nakonec dohodly hnutí STAN s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Chystaná koalice bude mít v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO, které v uplynulých čtyřech letech v Olomouci vládlo s ProOlomouc, Piráty a spOLečně, tak spolu s ODS a SPD čeká opoziční role.
ODS je z výsledku koaličních jednání v Olomouci "politicky i lidsky rozčarována". Podle občanských demokratů se strany připravované koalice v pondělí dohodly na rozdělení kompetencí, ODS měla získat oblast dopravy. "V úterý ráno nám však lídr STAN Marek Zelenka sdělil, že tato dohoda z jejich strany neplatí. Na úterní večerní jednání jsme už nebyli přizváni," uvedla na sociálních sítích olomoucká ODS, podle které její místo v chystané koalici zaujalo spOLečně. "Dohody by podle nás měly platit, a to i v politice," stojí v prohlášení.
O široké koalici bez ANO se podle primátorky hovořilo už v předvolebním období. "My jsme ale doufali, že to nebude koalice proti ANO, ale že to bude koalice dál i s ANO. Že to bude hlavně o těch programech a práci. Ale vlastně i ta povolební vyjednávání probíhala v podstatě tak, že s námi nikdo jít nechce, že všichni chtějí velkou změnu," řekla Ferancová. Podotkla, že tři z pěti subjektů chystané koalice byly ve vedení města v uplynulých čtyřech letech.