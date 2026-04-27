Festival AFO v Olomouci nabídne 139 filmů a po celém městě doprovodný program

Celkem 139 filmových titulů nabídne divákům od úterý 28. dubna do 3. května letošní ročník mezinárodního festivalu Academia Film Olomouc (AFO) Univerzity Palackého v Olomouci. Celkem 61 z nich se bude ucházet o ocenění v jednotlivých kategoriích této přehlídky, podle pořadatelů letos tvůrci přihlásili na festival přibližně 600 snímků. Festival zasáhne celou Olomouc, nabídne také venkovní kino, koncerty, přednášky i vědecké experimenty na náměstí, sdělila ČTK mluvčí AFO Martina Vysloužilová.
AFO, který je v současné době největším festivalem populárně-vědeckého filmu v Evropě, pořádá olomoucká univerzita od roku 1966. "AFO dlouhodobě ukazuje, jak důležitou roli hraje univerzita nejen jako místo pro vzdělávání, vědu a výzkum, ale také jako aktivní součást naší společnosti. Festival je jedním z nejvýraznějších příkladů naplňování takzvané třetí role univerzity - otevírá vědu veřejnosti, podporuje dialog a přispívá k porozumění současnému světu," řekl rektor UP Michael Kohajda.
Kromě nejvýraznějších dokumentů současnosti bude festival hostit i řadu osobností z celého světa. Do Olomouce přijede režisér filmu Underland (Podzemí) Robert Petit nebo americká filmařka Erin Espelieová a britský vulkanolog a filmař Clive Oppenheimer. "Oba na AFO představí ve světových premiérách své filmy Ideas of Order (Představy o řádu) a Vulcano Voices (Volání vulkánu)," doplnila mluvčí přehlídky. Kromě zahraničních hostů se návštěvníci potkají například s Danielem Stachem, socioložkou Markétou Šetinovou či s filmařem a fotografem divočiny Prokopem Pithartem.
Program letošního AFO rozvíjí téma společné řeči napříč řadou sekcí, které se zaměřují na aktuální společenské i osobní otázky. "Festival nevnímáme jen jako přehlídku filmů, ale jako platformu pro sdílení, diskusi a hledání souvislostí. Věda není izolovaná, ale je přítomná v příbězích lidí, v krajině i v každodenních rozhodnutích," uvedl vedoucí programu Dominik Vontor. Doplnil, že AFO poprvé nabídne projekce s audiopopisem pro nevidomé a titulky pro neslyšící, zahájení bude tlumočeno do znakového jazyka. Vedle klasických dokumentů se objeví projekty ve virtuální realitě nebo na netradičních lokacích, jako je Husův sbor či hřbitov v Neředíně.
Přehlídka bude mít také přesah z filmových sálů do celého města. Na náměstí budou oblíbené obří nafukovací modely planety Země a takzvané Astrosféry, která ukazuje podobu hvězdné oblohy. V sobotu se mohou návštěvníci těšit také na nafukovací planetárium. Novinkou je promítání přímo na olomouckém Horním náměstí.
Snímky budou moci diváci sledovat v kině Metropol, ale i v sále Konviktu, v Kapli božího Těla, na malé kulturní scéně Sedmička nebo v divadelním sále v Domě nacucky!.