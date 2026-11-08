Festival Blues Alive chce i po 30 letech představovat blues jako živý žánr

Blues jako živý žánr, který se neustále vyvíjí a propojuje s dalšími hudebními styly, chce i po třech desetiletích existence představovat šumperský festival Blues Alive. Posluchačům chce zároveň nabídnout nejen žijící legendy, aktuální hvězdy, ale i čerstvé objevy z celého světa, které mohou být v budoucnu v pozici headlinerů, řekl ČTK dramaturg festivalu Ondřej Bezr. Letošní 30. ročník akce nabídne od 12. do 14. listopadu výrazně větší prostor českým hudebníkům.
"Od samého začátku prezentujeme program Blues Alive jako jakousi laboratoř toho, co všechno se dá s bluesovým odkazem dělat. V žádném případě blues nepovažuji za muzejní exponát, ze kterého jen jednou ročně sfoukneme prach," řekl Bezr ČTK. Blues je podle něj živoucí žánr, který se vyvíjí 100 let a objevuje se v nečekaných souvislostech, například v propojení s rockem, jazzem, folkem, alternativní hudbou, hip hopem nebo elektronikou. V těchto přesazích chce festival pokračovat.
Letos slaví pořadatelé jubilejní ročník, přímo retrospektivní program mapující třicetiletou historii však nepřipravili. Výročí se ale promítlo do jedné z dramaturgických linií. "Někteří čeští muzikanti si tak trochu stěžují, že už nemají na Blues Alive moc šancí si zahrát, protože je to 'americký festival'. Mají pravdu v tom, že se snažíme na festivalu představovat hlavně hudebníky, které nelze běžně během roku vídat v českých klubech nebo na jiných festivalech," uvedl Bezr. Převaha amerických interpretů má podle něj logiku v tom, že blues je primárně americká muzika. Letos se však pořadatelé rozhodli tento "dluh" české scéně při příležitosti oslav alespoň trochu splatit, jedna scéna proto bude patřit bluesovým hudebníkům z Česka.
Proměnu festivalu za tři desetiletí Bezr vnímá především v jeho mezinárodním postavení. Když akci ve třetím ročníku přebíral, chtěl dosáhnout toho, aby na přehlídce každoročně vystoupil alespoň jeden či dva zahraniční interpreti. Jeho tehdejším snem bylo přivézt do Šumperka kytaristu Johnnyho Wintera, což se podařilo v roce 2010. V současnosti podle něj festival běžně hostí americké hudebníky s prestižními oceněními Grammy či Blues Music Awards a sdílí headlinery s významnými evropskými a americkými přehlídkami.
Za zásadní moment Bezr považuje rok 2019, kdy festival Blues Alive získal v americkém Memphisu cenu Keeping The Blues Alive Award. Uděluje ji americká Blues Foundation festivalům a dalším osobnostem či institucím za významný přínos, zachování, rozvoj a propagaci bluesové kultury. "Od chvíle, kdy můžeme používat logo této ceny jako její držitelé, se světové renomé Blues Alive znatelně zvýšilo, protože jsme měli to štěstí se stát členy jakéhosi elitního klubu, který na světové bluesové scéně skutečně požívá značného respektu," míní Bezr.
Za důvody dlouhodobého úspěchu označil především věrné publikum a postupný vývoj festivalu. Pořadatelé podle něj nerozšiřovali přehlídku překotně, ale postupně prodlužovali její délku, přidávali programové části a zvyšovali počet účinkujících tak, aby neohrozili finanční stabilitu ani návštěvnost akce. Výzvou do dalších let je podle Bezra omlazení publika, a to přesto, že přibývá návštěvníků střední a mladší generace a mnoho původních fanoušků přijíždí se svými dospělými dětmi. "Nicméně výraznější omlazení publika - aniž bychom samozřejmě chtěli ztratit to věrné, veteránské - je naším aktuálně největším úkolem," dodal dramaturg.
Letošní Blues Alive nabídne od 12. listopadu tři dny koncertů, doprovodného programu a nočních jam sessions. Mezi hlavní hvězdy patří americký bluesman D. K. Harrell, zpěvačka Janiva Magnessová, baskytaristka a zpěvačka Danielle Nicolová nebo kytaristé JD Simo a Luther Dickinson. Z českých interpretů vystoupí mimo jiné Ivan Hlas Trio, Marie Puttnerová a Michal Prokop, který koncertem oslaví 80. narozeniny.
Program se vedle Domu kultury rozšíří také do dalších míst ve městě, například do klášterního kostela, knihovny a kina. Novinkou bude odpočinková zóna v Pavlínině dvoře. Festival potrvá do 14. listopadu.