Festival Divadelní Flora se do Olomouce vrací ve svém podzimním epilogu

Autor: ČTK
  13:18aktualizováno  13:18
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Čtyři divadelní zastavení nabídne divákům olomoucký festival Divadelní Flora ve svém podzimním epilogu. Na jevišti Centralu v Muzeu umění chystá od 8. října do prosince žánrově pestrou přehlídku od fyzického divadla přes scénický koncert až po grotesku. Epilog otevře mimo jiné témata rovnoprávnosti, svobody či společenské odpovědnosti, sdělila ČTK mluvčí festivalu Daniela Hekelová. Jarní přehlídku si nenechalo ujít přes 7000 návštěvníků z Česka i zahraničí.

Letošní program festivalu zastřešilo motto Solidarita. "Jeho étos prostoupil většinu produkcí vyjadřujících respekt i podporu těm, kdo byli a jsou diskriminováni, zneužíváni či umlčováni. A v tomto duchu pokračuje i podzimní festivalová edice. V komorních prostorách Centralu tak progresivní tuzemské soubory představí své aktuální inscenace, jež s letošním mottem výrazně komunikují," uvedla Hekelová.

Podzimní epilog odstartuje 8. října inscenace Perpetuum Havel, svou jevištní novinku v Olomouci představí renomovaný režisér a spoluzakladatel Spitfire Company Petr Boháč. Sólová performance s Romanem Zotovem-Mikshinem vychází z textu Perpetuum mobile, který bývalý prezident sepsal během svého věznění na Pankráci. Tvůrčí tým se inspiroval i dalšími příběhy současných politických aktivistů, takzvaných vězňů svědomí.

V pondělí 30. listopadu festival přinese politický melodram, scénický koncert Your Silence Will Not Protect You z repertoáru nezávislé divadelní skupiny Masakr Elsinor. "Za tajemným názvem se skrývá kolektiv uznávaných tvůrčích osobností jako dramatik a dramaturg Ondřej Novotný, režisér Tomáš Soldán, herci Václav Marhold a Vojtěch Hrabák nebo hudebníci Tomáš Vtípil a Petr Míka," doplnila mluvčí festivalu.

Strastmi dospívání v neděli 25. října provede diváky groteska Ferdydurke. První česká divadelní adaptace proslulého románu Witolda Gombrowicze vznikla v prostorách pražské experimentální scény MeetFactory v režii umělecké šéfky A studia Rubín Lucie Ferenzové. Epilog Divadelní Flory uzavře 8. prosince ansámbl Divadla LETÍ. Do Olomouce přiveze provokativní a zábavnou inscenaci Láska/Argumentační cvičení v režii Kashi Jandáčkové. Bližší informace k jednotlivým titulům naleznou zájemci na webu Divadelní Flory.

Hlavní program festivalu Divadelní Flora, jedné z největších tuzemských divadelních přehlídek, se v Olomouci každoročně odehrává v květnu. Multižánrový festival letos nabídl šest desítek akcí, mezi nimi činoherní i taneční inscenace, hudební divadlo, rodinná představení, koncerty či desítky besed. Do Olomouce dorazili umělci z devíti zemí.

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