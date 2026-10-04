Festival Fair UP v Olomouci nabídne debaty, workshopy i festival kultur

Přednášky, workshopy, kulturní i dobročinné akce nabídne zájemcům druhý ročník olomouckého festivalu Fair UP. Olomoučané se mohou vydat během příštího týdne například na debatu s Lukášem Houdkem, za zahradničením na Václavku, na program věnovaný psychické odolnosti nebo na festival kultur a chutí. Pětidenní program propojí diskuse o násilí a inkluzi, praktické tipy pro psychickou pohodu, kulturní vystoupení i poradenství v oblasti zdraví, sdělili ČTK zástupci Univerzity Palackého (UP) v Olomouci.
Každý den čeká zájemce jiné tematické zaměření. Postupně se uskuteční Den dárcovství, Den inkluze, Den wellbeingu, festival International Haná a Den zdraví. Akce jsou určeny především studentům a zaměstnancům univerzity, řada z nich však počítá také s návštěvníky z řad veřejnosti, uvedl mluvčí UP Egon Havrlant.
K výrazným veřejným akcím bude patřit v pondělí podvečerní debata v Konviktu s Lukášem Houdkem nazvaná Co nám Epsteinovy spisy říkají o násilí, moci a inkluzi. "Otevře Den inkluze, jehož hlavní program pokračuje v úterý a zaměří se i na diverzitu, rovné příležitosti a vytváření bezpečného a respektujícího prostředí," doplnil mluvčí. První den akce bude také ve znamení dárcovství a pomoci. Univerzita nabídne mimo jiné swap, tedy výměnu dětského oblečení, sbírku pro opuštěná, zraněná a ohrožená zvířata nebo nábor do registru dárců kostní dřeně.
Součástí úterního programu bude například otevření výstavy Společně v rozmanitosti v UPointu, která téma inkluze uchopí prostřednictvím výtvarného umění. Středeční Den wellbeingu představí péči o duševní pohodu a odolnost z různých úhlů. Inspiruje se mimo jiné principy takzvaných Blue Zones a ukáže, jak mohou ke spokojenějšímu životu přispět malé každodenní návyky, vztahy, pohyb nebo práce se stresem. Do programu se zapojí i komunitní zahrada Václavka, kde si zájemci budou moci wellbeing vyzkoušet při zahradničení.
Ve čtvrtek čeká zájemce International Haná, festival mezinárodních kultur a chutí. Návštěvníky čekají vystoupení, hudba a tanec, interaktivní stánky, dílny a ochutnávky. Program nabídne například bubenickou show, hobby horsing inspirovaný Finskem, vietnamský tanec s drakem, irské či orientální tance, živé spojení s Haiti nebo africké bubny. Týden zakončí péče o zdraví, páteční Den zdraví se zaměří na prevenci a zdravý životní styl.
Fair UP pořádá Univerzita Palackého druhým rokem. Kompletní program včetně informací o jednotlivých akcích je na webu akce.