Podhradí rozduní Landa i Mirai. Příští zastávkou festivalu Hrady CZ je Bouzov

Lenka Muzikantová
  10:02aktualizováno  10:02
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U hradu Bouzova vystoupí tuto sobotu také známý zpěvák, herec a skladatel Daniel Landa.

U hradu Bouzova vystoupí tuto sobotu také známý zpěvák, herec a skladatel Daniel Landa. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

U hradu Bouzova vystoupí tuto sobotu také známý zpěvák, herec a skladatel Daniel Landa.
U hradu Bouzova vystoupí tuto sobotu také známý zpěvák, herec a skladatel Daniel Landa.
U hradu Bouzova vystoupí tuto sobotu také známý zpěvák, herec a skladatel Daniel Landa.
U hradu Bouzova vystoupí tuto sobotu také známý zpěvák, herec a skladatel Daniel Landa.
9 fotografií
Hvězdná jména, koncerty na dvou scénách, skvělé zázemí i spousta novinek. Na Bouzov dorazí putovní festival Hrady CZ. Hudebním fanouškům nabídne v pátek a v sobotu šestnáct interpretů. Návštěvníci se mohou těšit na exkluzivní prodloužené sety kapely Mirai a Daniela Landy, Vypsanou fiXu, Tomáše Kluse, Rybičky 48, MIG 21 či rapera Rytmuse, ale i na karneval masek či bezplatné prohlídky památky.

Areál se dvěma pódii v podhradí Bouzova otevře v pátek o půl čtvrté odpoledne. Na první scéně vystoupí popová Vega Elektra, Grey256 se svými osobitými kreacemi, Trautenberk a večer tam zakončí pop-punkové Rybičky 48. Na druhém pódiu se představí raper Rytmus a MIG 21. Součástí pátečního programu je rovněž tradiční karneval masek, který letos slaví dvacetileté výročí.

„Každý, kdo přijde v masce, si užije promenádu na festivalovém pódiu a dostane odměnu. Na všech zastávkách festivalu publikum skandováním vybere tři nejlepší masky, které postoupí do velkého finále s vyhlášením 17. listopadu,“ láká ke kreativitě Klára Bobková z pořadatelského týmu.

Další zastávka festivalu Hrady CZ se odehrála v kulisách brněnského hradu Veveří. (8. srpna 2026)
Další zastávka festivalu Hrady CZ se odehrála v kulisách brněnského hradu Veveří. (8. srpna 2026)
Mirai na festivalu Hrady CZ. (19. července 2026)
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9 fotografií

Sobotní vstup je možný už od půl jedenácté dopoledne. Na obou pódiích se postupně vystřídají Adaline, Tomáš Klus, Xindl X, Lenny, Krucipüsk, Vypsaná fiXa, Brixtn nebo Harlej. Nadupaný večer uzavřou prodloužené koncerty skupiny Mirai a Daniela Landy.

„V jednotlivých zastávkách festivalu Hrady CZ neděláme rozdíly, všude jedeme na 120 procent a celý koncert se snažíme vždy dělat speciální. Místo nafukovací jahody jezdím letos po lidech na matraci a máme úplně novou scénu na míru pro tento festival ve tvaru našeho domácího obýváku,“ komentuje show zpěvák kapely Mirai Navrátil.

„Na Hrady CZ se vždy těším maximálně, je to náš nejoblíbenější festival. Mám radost, že tam letos zase hrajeme s celou kapelou. Náš bubeník si bude dávat dvojáky, nejdřív s námi a pak večer s Danem Landou, určitě se na něj jako kapela přijdeme podívat a podpořit ho,“ přidává také zpěvák Xindl X.

Hospoda s točeným pivem i skákací hrad

Kromě nálože koncertů organizátoři připravili také několik novinek. V areálu přibude zastřešená hospoda s točeným pivem do skla, rodinná zóna se skákacím hradem, herní stan Playhouse nebo zastíněné odpočinkové zóny s lehátky a mlžítky. Festival i letos spolupracuje s Národním památkovým ústavem. Držitelé vstupenek tak můžou zdarma vyrazit na prohlídkové okruhy hradu Bouzov. Prohlídky budou přístupné do naplnění kapacity.

„Festival Hrady CZ jako jediný svého druhu nabízí v ceně vstupenky možnost prohlídky této jedinečné památky zdarma během sobotního odpoledne. Ta je samozřejmě limitovaná kapacitními možnostmi,“ upozorňuje zájemce Bobková.

Kofola, léto začíná na festivalech

Na Bouzov lze dorazit autem od Olomouce nebo Mohelnice po silnici D35, na místo přímo do podhradí Bouzova návštěvníky navedou cedule. Centrum obce bude již tradičně zjednosměrněné.

„Na Bouzově bude i pro letošek připravena druhá parkovací plocha, jež bude u kapličky při příjezdu od Bouzova-Podolí. Parkování na ploše nad festivalovým areálem zůstane zachované, ale bude končit v místě, kde se terén začíná více svažovat a při nepřízni počasí je odsud složité vyjet,“ upozornila za pořadatele Bobková.

Přepravu z parkoviště zajistí kyvadlová doprava

I když je druhá parkovací plocha od festivalového areálu vzdálená dva kilometry, návštěvníci se do areálu festivalu i tak pohodlně dostanou. Bude je totiž nepřetržitě vozit kyvadlová autobusová doprava zdarma.

„Autobus tak návštěvníky od auta na festival přiveze a kdykoliv se jím zase můžou k autu vrátit. Bus bude jezdit v intervalu skoro každých 15 minut v pátek od 14 hodin do dvou hodin ráno a v sobotu od deseti hodin do jedné hodiny ranní, popřípadě déle podle potřeby. V neděli ráno pak bude doprava k dispozici od devíti do 12 hodin,“ říká Bobková.

Dvoudenní program Hrady CZ na Bouzově

pátek 21. srpna

  • 15:30 – vstup do areálu
  • 16:00-16:45 – Vega Elektra
  • 17:00-18:00 – Rytmus
  • 18:15-19:15 – Grey256
  • 19:30-20:00 – vyhlášení karnevalových masek
  • 20:15-21:15 – Trautenberk
  • 21.30-22:30 – Mig 21
  • 22:45-00:00 – Rybičky 48

sobota 22. srpna

  • 10:30 – vstup do areálu
  • 11:00-11:45 – Adaline
  • 12:00-13:00 – Tomáš Klus
  • 13:15-14:15 – Xindl X
  • 14:30-15:30 – Lenny
  • 15:45-16:45 – Krucipüsk
  • 17:00-18:00 – Brixtn
  • 18:15-19:15 – Vypsaná fiXa
  • 19:30-20:30 – Harlej
  • 20:45-22:15 – Mirai
  • 22:30-00:00 – Daniel Landa


Zdroj: Hrady.CZ

Specialitou akce je bezhotovostní systém placení. Veškeré platby v areálu fungují prostřednictvím festivalového náramku s NFC čipem, který zároveň slouží jako vstupenka. Kredit si mohou návštěvníci dobít předem online nebo přímo na místě.

Vstupenky jsou k dostání v předprodeji i přímo v místě konání akce. Jednodenní na pátek stojí v předprodeji 1 300 korun, na sobotu 1 400 korun a dvoudenní permanentka 2 400 korun. Připravené jsou také slevy pro děti, seniory a držitele průkazu ZTP/P.

Pro přespolní návštěvníky, kteří nechtějí složitě cestovat, budou k dispozici hradní kempy se stany, pohodlnými karimatkami a spacáky včetně sociálního zařízení a využít lze i stanové městečko zdarma s toaletami a pitnou vodou.

Lidé mají také možnost využít úschovny kol a zavazadel a místa k dobíjení telefonů. Pořadatelé však upozorňují, že kapacita VIP kempů je omezená. Více informací včetně mapy areálu je na www.hrady.cz.

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