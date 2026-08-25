Festival Jesnění propojí v Jeseníku umělce, místní scénu i sousedské aktivity

Výstavy, autorská čtení i koncerty nabídne letošní ročník sousedsko-kulturního festivalu Jesnění, který se uskuteční na začátku září v Jeseníku. Přehlídka představuje tuzemskou i zahraniční uměleckou scénu, pozornost však věnuje také lokální nezávislé scéně a kulturně kreativním osobnostem. Uskuteční se od 3. do 6. září, řekla ČTK mluvčí přehlídky Natálie Durčáková. Festival se podle pořadatelů snaží poukazovat na zajímavá místa, která mnohdy zůstávají mimo pozornost návštěvníků i místních.
"Festival přináší do jesenických hor interprety současné české ne-mainstreamové scény a zároveň nabízí prostor místním načerpat kulturní inspiraci a setkat se navzájem při komunitních sousedských aktivitách," uvedla mluvčí přehlídky. Program festivalu se odehraje v Divadle Petra Bezruče, Smetanových sadech, ve Vodní tvrzi, v areálu Woox a v Priessnitzových léčebných lázních.
Přehlídku ve čtvrtek 3. září otevře vernisáž brněnského vizuálního umělce Kryštofa Netolického v Divadle Petra Bezruče. O den později se mohou zájemci těšit například na autorské čtení držitelky Ceny Jiřího Ortena Nely Bártové, výstavu instalací studentů Ateliéru Intermédií 2 Akademie výtvarných umění v Praze, ale i na hudební program - na koncerty kapel Laokoon a Oměj.
Přehlídka vyvrcholí v sobotu sousedskou slavností, program pro celou rodinu i hlavní koncertní večer se odehraje v areálu Woox, dříve textilní továrny Regenhart und Raymann. "Jsme rádi, že letos znovu spolupracujeme s Wooxem. Prostory, kde se firma nachází, znají mnozí ještě jako původní textilku Moravolen. My z tohoto místa se silným geniem loci vytvoříme festivalovou stage, na které v sobotu večer vystoupí například hudební uskupení Hihihahaholky, jesenická rodačka Taliraw, kapela Eternity Again či pražský producent a hudebník nevertouch," uvedl ředitel festivalu Matěj Podhola.
Na sobotní odpoledne se chystá například také loutkové představení na motivy knihy Fimfárum Jana Wericha a fanoušci nového cirkusu si přijdou na své během představení Wander Project. Součástí sousedské slavnosti bude gastrofestival Restaurant Day a nebudou chybět stánky se sousedskými dobrotami, ale i neapolskou pizzou, doplnili pořadatelé.
V neděli je v plánu například komentovaná audio procházka Divadla Setkání s názvem Lovci mají oči pro pláč, zabývající se osudem ohrožených vlků na našem území. Festivalový program uzavře v neděli v Priessnitzových léčebných lázních koncert dua TOŠA. Více k programu je na stránkách festivalu.