Festival Kniha v lázni nabídne autorská čtení na netradičních místech Šumperska

Na Šumpersku bude od 7. do 11. července festival autorských čtení Kniha v lázni, který propojí literaturu s jedinečnými místy regionu, jako jsou Velké Losiny, Bludov, Loučná nad Desnou a Loštice. Setkání se současnou českou literaturou bude v prostředí zámků, lázní, oranžerie, synagogy, papírny i dalších netradičních míst, řekla ČTK ředitelka šumperské knihovny Kamila Šeligová. Přehlídka tradičně zahajuje kulturní program letní lázeňské sezony na Šumpersku.
Návštěvníci se mohou těšit nejen na literaturu, ale i na osobní příběhy autorů a jejich pohled na svět. "Festival Kniha v lázni tak i letos propojí literaturu, zajímavá místa a živá autorská setkání, která do regionu přinášejí jedinečnou atmosféru letního čtení," uvedla ředitelka knihovny.
Významnou součástí letošního programu budou dvě literární události v Šumperku. "V Městské knihovně T. G. Masaryka v Šumperku se představí například spisovatelka Iva Pekárková, která ve své tvorbě propojuje vážná témata s nadhledem a humorem. Výjimečným momentem festivalu bude také společné autorské čtení všech hostů, které se uskuteční nově v inspirativním prostředí zahrady Villy Ancora v Šumperku," doplnila Šeligová.
Mezi hosty letošního ročníku budou také literární dokumentaristka, knižní editorka, nakladatelka a kulturní manažerka Kamila Hladká, autor románů a povídek z prostředí jihočeského venkova Jiří Hájiček a spisovatelka Markéta Pilátová, která představí román Hnízda ve skleníku zámeckého parku v Loučné nad Desnou. Součástí programu bude také kreativní dílna živého psaní vedená Markétou Pilátovou.
Festival se letos uskuteční popáté. Iniciátorkou projektu je spisovatelka Pilátová z Velkých Losin, která festival spolupořádá s šumperskou knihovnou. Přehlídka měla v uplynulých ročnících u čtenářů úspěch, každoročně na ni přijíždějí známí čeští spisovatelé, včetně nositelů ceny Magnesia Litera.