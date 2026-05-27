Festival Moravské divadelní léto se stěhuje do olomouckého letního kina

Do amfiteátru olomouckého letního kina se stěhuje další letní divadelní festival, ve druhé polovině června v něm bude přehlídka Moravského divadla s názvem Moravské divadelní léto. Přesune se tam z Výstaviště Flora. Divákům nabídne divadlo pod širým nebem, koncert Moravské filharmonie, ale i speciální program pro děti, sdělila ČTK mluvčí divadla Vlasta Pechová. Do letního kina letos soustředí svůj festival také Divadlo Tramtarie, jeho Olomoucké nejen shakespearovské léto se zde uskuteční v první polovině srpna.
Festival Moravského divadla se bude v amfiteátru konat od 14. do 26. června. Jedním z důvodů přesunu bylo podle zástupců divadla navýšení divácké kapacity ale i vhodnější zázemí pro diváky. "Bude to velká logistická a organizační výzva, protože zatímco na Floře, kde se Moravské divadelní léto odehrávalo v minulosti, jsme měli kapacitu zhruba 400 míst, teď jich budeme mít trojnásobek," uvedla mluvčí.
Mezi hlavní taháky letního festivalu patří hostující Divadlo Kalich s Janou Paulovou a Markem Němcem, osvědčené tituly z domácí scény jako jsou Splašené nůžky, Noc na Karlštejně nebo stand-up Děláme to ve třech. Hostovat na festivalu bude také Divadlo Tramtarie, které zde bude mít vlastní přehlídku od 4. do 16. srpna. "Na své si přijdou i nejmenší návštěvníci, pro které je připravena pohádka a tvůrčí dílny. Festival zahájí open air koncert Jiřího Korna, Evy Burešové a Patricie Kaňok za doprovodu Moravské filharmonie," doplnila Pechová.
Program by měl podle ředitele divadla Davida Gerneše pobavit všechny generace. "Nepůjde o klasické divadlo, ale o open air festival s rozsáhlým zázemím, gastro zónou a vším ostatním, co z Moravského divadelního léta udělá pěkný letní zážitek s příjemnou atmosférou," uvedl Gerneš.
Areál letního kina s kapacitou až 2000 lidí nedaleko katedrály sv. Václava získal do nájmu po dobu 20 let od města Spolek LKO - místo pro všechny, za nímž stojí lidé spojení s minipivovarem Tvarg z Velké Bystřice na Olomoucku. Nového provozovatele město vybralo předloni v koncesním řízení, přihlásili se dva uchazeči. Nový provozovatel získal zvýhodněné nájemné, jednou z podmínek je postavení nové restaurace.
V amfiteátru se nejen promítá, ale pořádají se v něm také koncerty, divadelní představení a další kulturní akce. Na začátku května se do něj přesunul také hlavní program olomouckého majálesu.