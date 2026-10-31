Festival Opera Schrattenbach připomene šedesátiny skladatele Víta Zouhara

Šedesáté narozeniny skladatele, muzikologa a pedagoga Víta Zouhara připomene letošní ročník festivalu soudobé hudby Opera Schrattenbach. Přehlídka začne 2. listopadu a nabídne průřez Zouharovou tvorbou - od komorních skladeb přes úspěšné opery až po novou kompozici napsanou na objednávku Moravské filharmonie Olomouc. Zouharova díla zazní v podání předních českých interpretů, sdělili ČTK pořadatelé akce. Festival potrvá do 8. listopadu.
Tvorba Víta Zouhara je dlouhodobě spjata s Olomoucí a Univerzitou Palackého. Řada jeho komorních, vokálních i operních děl měla světovou premiéru právě v prostorách Uměleckého centra UP, některé skladby vznikaly přímo pro jedinečnou akustiku tamní kaple Božího těla. Po úspěšném uvádění na dalších scénách se nyní symbolicky vracejí na místo svého vzniku. "Každé provedení je čímsi novým. Přináší možnost vyznění nových detailů, nové energie i nového kontextu. Navíc se až na jedinou výjimku do celé retrospektivy zapojují noví umělci se svým vlastním pojetím a energií. Rozhodně se tedy můžeme těšit na mnoho nového," uvedl Vít Zouhar.
Program festivalu zahájí koncerty věnované jeho komorní tvorbě. Významnou součástí programu bude také tvorba skladatelské dvojice - Víta Zouhara a Tomáše Hanzlíka. Oba působí na olomoucké pedagogické fakultě, Hanzlík je navíc zakladatelem festivalu Opera Schrattenbach a uměleckým vedoucím souboru Ensemble Damian. Jejich dlouholetá spolupráce dala vzniknout několika úspěšným operám.
Ensemble Damian pod vedením Tomáše Hanzlíka uvede na festivalu 7. listopadu obnovenou inscenaci opery La Dafne v režii slovinského režiséra Rocca. Opera měla premiéru v Národním divadle Brno v roce 2011, kde se pak úspěšně hrála devět sezon. O den později, 8. listopadu, se diváci mohou těšit na reprízu oceňované opery L’Arianna. Trojici společných oper doplňuje Torso, první společné dílo Víta Zouhara a Tomáše Hanzlíka a jedna z nejúspěšnějších a nejčastěji uváděných inscenací Ensemble Damian. Soubor ji uvedl 13. března, v den Zouharových šedesátých narozenin, jako symbolický prolog letošního festivalu.
Mimořádným bodem programu bude koncert připravený ve spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc. Orchestr pod taktovkou dirigenta Roberta Kružíka uvede novou Zouharovu skladbu Agios, kterou si u skladatele objednal. Koncert, který doplní také mimo jiné Zouharova Brána slunce v interpretaci souboru DAMA DAMA, se uskuteční 5. listopadu.
Festival Opera Schrattenbach přivádí do Olomouce soudobou hudbu od roku 2004. Svým názvem i dramaturgií odkazuje na olomouckého biskupa Wolfganga Hannibala Schrattenbacha (1660 - 1738), který se v první polovině 18. století zasloužil o uvedení opery na Moravu.