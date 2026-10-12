Festival ProART propojí příští týden v Olomouci tanec, divadlo i literaturu

Tanec, divadlo, hudbu, literaturu a živé setkávání nabídne příští týden olomoucký festival ProART. Kromě workshopů pro přihlášené účastníky chystá ve večerním programu i sérii divadelních inscenací pro širokou veřejnost. Letošní ročník nese motto Uměním pečovat o duši. Hlavní část programu plánovaný od 25. do 28. října se odehraje ve Vile Primavesi a ve Vlastivědném muzeu Olomouc, sdělila ČTK za tým organizátorů Zuzana Voženílková.
Přehlídka podle pořadatelů propojí profesionální umělce, studenty i amatéry a vytváří prostor založený na autenticitě a společném zážitku. "Festival nabídne intenzivní taneční, herecké, literární a hudební workshopy i večerní představení pro širokou veřejnost. Účastníci workshopů se setkají s výraznými osobnostmi české i zahraniční umělecké scény, mezi nimiž jsou Martin Dvořák, Nataša Novotná, Katarina Vlniešková, Marianna Arzumanová, Jana Janěková, Anna Bolavá nebo Petr Soukup," uvedla Voženílková.
Dvoudenní workshopy se budou odehrávat ve dvou blocích v Radeckého sále Vlastivědného muzea nebo v secesní Vile Primavesi. Otevřeny jsou studentům, nadšeným amatérům i profesionálům, zaměřovat se budou například na tvůrčí psaní, na slovo a emoci v tanci a v pohybu či na stand-up, v plánu jsou i divadelní workshopy pod vedením režisérky či herečky. Většina festivalových uměleckých dílen je zakončena společným závěrečným vystoupením účastníků.
Z večerního programu pro veřejnost, který se uskuteční ve Vile Primavesi, přehlídku otevře 25. října multižánrová inscenace o dramatikovi Josefu Topolovi, jeho tvorbě, životě a hledání svobody v nesvobodném světě s názvem Topol - Ozvěny ptáků. O den později bude následovat zábavně-naučná talkshow s festivalovými lektory o těle, duši, tvorbě a životě, akce nese název Mezi tělem a duší.
V programu festivalu je také komorní divadelní mozaika inspirovaná životem a dílem básníka Jaroslava Seiferta, propojující divadlo, poezii, tanec a hudbu. V inscenaci s názvem Všecky krásy světa účinkují Klára Trojanová, Nataša Novotná, Tomáš Pavelka, Martin Dvořák a Václav Trojan. Poslední den festivalu organizátoři návštěvníkům nabídnou inscenaci Já, Plísecká, která pojednává o životě a osobnosti legendární primabaleríny Maji Plisecké, o její umělecké svobodě, síle a zápase s dobou, v níž žila. "V hlavní roli se představí Klára Trojanová, která se za roli Maji Plisecké dostala do širší nominace na Cenu Thálie. Choreografie a režie se ujal Martin Dvořák," dodala Voženílková.