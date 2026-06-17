Festival SunRice z Jesenicka posílil po loňské kritice spolupráci s policií

Organizátoři hudebního festivalu SunRice, který se uskuteční v červenci v Lipové-lázních na Jesenicku, se po loňských sporech ohledně četnosti policejních kontrol dohodli s policií na spolupráci, vzájemné koordinaci a komunikaci. Policie podle nich nebude preventivně vstupovat do festivalového areálu ani provádět kontroly přímo u vstupu, pokud k tomu nebude konkrétní důvod, řekl ČTK pořadatel akce Tomáš Jedelský.
Zástupci policie jednání s pořadateli festivalu potvrdili. "Jeho výstupem bylo nastavení organizace a spolupráce mezi pořadateli a policií při konání letošního ročníku festivalu," řekl ČTK její mluvčí Jaroslav Herzán
Část návštěvníků festivalu loni kritizovala rozsah policejních kontrol v okolí akce. Policisté ve statistikách uvedli, že během akce zastavili a zkontrolovali přes 600 vozidel. Podle organizátorů byli ale někteří lidé kontrolováni opakovaně, což policie tehdy označila za běžné bezpečnostní opatření.
Organizátoři následně podali řadu podnětů a požadovali přezkum postupu policistů. S výjimkou jednoho případu týkajícího se identifikace návštěvníka však policie ve svém postupu neshledala zásadní pochybení, uvedli pořadatelé festivalu. "Naším cílem od začátku nebylo útočit na Policii ČR jako celek, ale upozornit na situaci, kterou řada návštěvníků, místních obyvatel i náhodných kolemjdoucích vnímala jako nepřiměřenou," uvedl Jedelský.
Podle něj se zástupci festivalu setkali s vedením jesenické policie koncem května a dohodli se, že kontroly budou prováděny jako běžné silniční kontroly v okolí, primárně zaměřené na řidiče a jejich způsobilost k řízení. V areálu pak bude služba, u které se budou moci návštěvníci nechat otestovat například na alkohol.
Festival SunRice se koná ve skiareálu Miroslav v Lipové-lázních a zaměřuje se na elektronickou hudbu a komunitní program. Organizátoři zdůrazňují, že akce má zajištěné zázemí, bezpečnostní pravidla, komunikaci s obcí i doprovodný program pro rodiny s dětmi. Předchozí čtyři ročníky se podle nich obešly bez stížnosti na hluk či chování návštěvníků. Starosta Vladimír Šantrůček už dříve ČTK řekl, že obec problémy s účastníky v tomto případě nemá.
Letošní ročník festivalu SunRice se uskuteční od 23. do 26. července a organizátoři očekávají několik tisíc návštěvníků z Česka i zahraničí.