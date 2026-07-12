Festival Tramtarie v srpnu uvede Paní Bovaryovou i koncert Adama Plachetky

Průřez nejoblíbenějšími inscenacemi z repertoáru Divadla Tramtarie nabídne letošní ročník Olomouckého (nejen) shakespearovského léta, který se uskuteční od 4. do 16. srpna v areálu letního kina. Program akce zahrnuje také swingový koncert, na pódiu vystoupí Ondřej Havelka a jeho Melody Makers společně s operním pěvcem Adamem Plachetkou, chybět nebude ani program pro děti. Do amfiteátru kina se festival přesouvá z parkánu Konviktu, důvodem je i větší kapacita, sdělili ČTK zástupci divadla Tramtarie.
Některé z inscenací se už pod širým nebem hrály, jiné budou mít svou venkovní premiéru. Chybět nebudou především legendární Kabarety nahatý Shakespeare, na festivalu dlouhodobě patří k nejžádanějším titulům. "Kabaret nahatý Shakespeare je pro Tramtarii naprosto výjimečná inscenace. Hrajeme ji už víc než deset let a diváci se k ní pořád vracejí. I proto k našemu letnímu festivalu přirozeně patří," uvedl ředitel divadla Vladislav Kracík. Loni v září uvedlo divadlo jeho pokračování.
Vedle Kabaretů se diváci mohou těšit také na komedie Horory z manželských ložnic, Matky na tripu, Don Juan v New Yorku, návrat inscenace Čekání před nebeskou bránou i další tituly.
Novinkou v programu je zařazení inscenace Paní Bovaryová podle slavného románu Gustava Flauberta. Původně se s jejím uvedením na festivalu nepočítalo, divácký ohlas však vedl organizátory k rozhodnutí program rozšířit právě o tento titul. "Paní Bovaryová se stala jedním z nejpříjemnějších překvapení letošní sezony. Reakce diváků nás přesvědčily, že by na festivalu rozhodně neměla chybět," doplnil Kracík.
Součástí letošního ročníku bude také hudební večer, který se uskuteční v neděli 9. srpna. Na pódiu vystoupí Ondřej Havelka a jeho Melody Makers společně s operním pěvcem Adamem Plachetkou. "Spojení swingového orchestru a jednoho z nejvýraznějších českých pěvců současnosti nabídne divákům výjimečný hudební zážitek pod širým nebem," doplnila produkční divadla Lucie Rysnerová.
Letošní 11. ročník festivalu se zároveň koná v době, kdy Divadlo Tramtarie stojí před jednou z největších změn své historie. Soubor se po 20 letech působení ve Slovanském domě připravuje na stěhování do nového divadelního prostoru v Hanáckých kasárnách. Ten nyní čeká rekonstrukce a první diváky by měl přivítat v lednu 2027.