Festival v Olomouci připomene sběratele růží a nabídne křest odrůdy Josef Švejk

Festival Vyznání růžím v olomouckém rozáriu připomene o víkendu 6. a 7. června významné sběratele těchto květin a nabídne floristické show, odborné přednášky i křest nové odrůdy růže Josef Švejk. Součástí festivalového programu budou komentované prohlídky rozária, gastronomické zóny či doprovodný program pro rodiny s dětmi. ČTK to dnes sdělila ředitelka Výstaviště Flora Eva Fuglíčková.
Letošní ročník festivalu ponese podtitul Sběratelé růží a připomene osobnosti, které výrazně ovlivnily historii pěstování a sběratelství růží. Součástí bude tematická výstava věnovaná Marii Henriettě Chotkové či prezentace vybraných růžových zahrad z Česka a Slovenska. "Vyznání růžím každoročně přináší jedinečné spojení rozkvetlého rozária, floristického umění i atmosféry letního festivalu. Letošní ročník jsme věnovali tématu sběratelství růží a návštěvníkům nabídneme program, který propojí odborný obsah, inspiraci i zážitky pro celou rodinu," uvedla Fuglíčková.
Na programu festivalu je křest nové růže polského šlechtitele Lukasze Rojewského nesoucí jméno Josef Švejk. Kmotrem nové odrůdy bude ředitel Vojenské nemocnice Olomouc Martin Svoboda. Festival zároveň připomene ocenění Award of Garden Excellence udělované Světovou federací růžařských společností, díky němuž se olomoucké rozárium řadí mezi významná světová rozária.
Program festivalu nabídne floristické show Tamáse Vigha a Violy Zeithamlové, odborné přednášky, workshopy, kulinářské show s ochutnávkami i komentované prohlídky rozária. Návštěvníci si budou moci vyslechnout například přednášku o významu růže v parfemářství nebo program věnovaný vůním růží a šlechtění nových odrůd.
"Komentované prohlídky rozária nabídnou návštěvníkům možnost poznat jednotlivé odrůdy růží i péči o ně přímo v prostředí rozkvetlého rozária. Součástí budou také ukázky pěstování a zajímavosti spojené s růžemi, které běžně zůstávají návštěvníkům skryté," uvedl vedoucí botanické zahrady a rozária Výstaviště Flora Olomouc Jiří Malaska.