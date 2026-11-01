Filmová přehlídka Das Filmfest nabídne v Olomouci tři oceňované snímky

Tři oceňované filmy z německy mluvené kinematografie nabídne příští týden v olomouckých ozvěnách přehlídka Das Filmfest. V Uměleckém centru Univerzity Palackého v Konviktu uvede švýcarský debut Vlci, německého kandidáta na Oscara Napořád a rakouský snímek Rose, sdělili ČTK pořadatelé. Přehlídka se uskuteční od úterka do čtvrtka.
"Festival již 20 let přináší do českých kin aktuální a oceňované filmové novinky z Německa, Rakouska a Švýcarska. Pátým rokem nabídne výběr ze svého programu také olomouckým filmovým fanouškům," uvedla za pořadatele Silvie Marková.
Přehlídku otevře oceňovaný švýcarský debut Jonase Ulricha Vlci. Snímek vypráví o třiadvacetileté Luaně, která hledá pocit sounáležitosti v blackmetalové kapele a vztahu s jejím zpěvákem, před jehož radikálními názory dlouho zavírá oči. "Film získal na festivalu Max Ophüls Preis Cenu filmové kritiky za nejlepší hraný film a Cenu studentské poroty," doplnila Marková.
Následovat bude mysteriózní drama Napořád režisérky Sandry Wollnerové, které je německým kandidátem na Oscara a zvítězilo v sekci Un Certain Regard na festivalu v Cannes. Příběh sleduje trojici pozůstalých, kteří se během cesty na Tenerife vyrovnávají se ztrátou, vinou a možností odpuštění. Program uzavře černobílý film Rose režiséra Markuse Schleinzera, rakouský kandidát na Oscara inspirovaný skutečnými událostmi ze 17. století. Sandra Hüllerová v něm ztvárnila ženu, která se vydává za vojáka a právoplatného dědice opuštěné usedlosti. Za svůj výkon získala na filmovém festivalu Berlinale Stříbrného medvěda.
Das Filmfest představuje aktuální a oceňované filmy z Německa, Rakouska a Švýcarska 20 let. V Olomouci se letos uskuteční popáté. Hlavní část jubilejního ročníku se konala v říjnu v Praze a Brně, po olomoucké zastávce přehlídka zamíří do ústeckého kina Hraničář, kde se uskuteční od 7. do 12. listopadu. Přehlídku spolupořádají Goethův institut v Praze, Rakouské kulturní fórum v Praze a švýcarské velvyslanectví v ČR. Více informací je na stránkách akce.