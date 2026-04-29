Firma chce v Olomouci dekontaminovat až 1500 tun zdravotnického odpadu ročně

Zařízení na úpravu a dekontaminaci až 1500 tun zdravotnického odpadu ročně plánuje instalovat v průmyslové oblasti v Olomouci-Hodolanech společnost JP-sterilwave. Projekt firma zařadila do procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Pokud získá potřebná povolení, chce zařízení zprovoznit ještě letos. ČTK dnes informaci získala z databáze EIA.
Záměr společnosti JP-sterilwave počítá s instalací tří dekontaminačních jednotek ve stávající budově areálu pro nakládání s odpady v ulici Pavelkova. Každé zařízení má kapacitu do 500 tun zdravotnického odpadu ročně. Plánovaná technologie kombinuje mechanické rozmělnění a dekontaminaci pomocí mikrovlnného záření. Odpad zahřeje na více než 100 stupňů Celsia, čímž ho zbaví infekčních vlastností.
Výsledný materiál má menší objem i hmotnost a může být dále energeticky využit, například jako palivo. "Na výstupu ze zařízení bude vznikat zhruba 1125 tun upravených odpadů," uvádí oznámení.
Firma svůj podnikatelský záměr zdůvodnila i tím, že v Česku je nedostatečná kapacita pro spalování nebezpečných zdravotnických odpadů. Kvůli omezeným možnostem jejich odstraňování se část odpadu převáží na větší vzdálenosti, případně se prodlužují lhůty pro jeho skládkování. Nové zařízení má nabídnout alternativu ke spalování odpadu a snížit potřebu přepravy.
Doprava spojená s plánovaným provozem tří linek má zahrnovat zhruba 11 jízd nákladních aut denně, což je podle vedení firmy zanedbatelné ve srovnání s intenzitou provozu na přilehlé silnici I/35. Hluk i emise mají zůstat pod hygienickými limity, a to i při nepřetržitém provozu zařízení. Zařízení má fungovat 24 hodin denně.