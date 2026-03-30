Firma TSR chce v Prostějově zdvojnásobit likvidaci aut a kovového odpadu

Společnost TSR Czech Republic v dubnu úřadům znovu předloží k posouzení záměr modernizovat svůj provoz na likvidaci autovraků a kovového odpadu nedaleko nádraží v Prostějově. Firma počítá se zdvojnásobením produkční kapacity provozovny. Dokumentaci upravila poté, co se proti projektu v petici vyslovily stovky obyvatel Prostějova obávajících se dopadů investice na dopravu, hluk i kvalitu ovzduší. Připomínky měla i radnice. Projektový manažer TSR Czech Republic Ondřej Neubauer dnes novinářům řekl, že modernizovaný provoz bude mít na okolí minimální vliv.
TSR Czech Republic plánuje zvýšit roční kapacitu prostějovského provozu na likvidaci vyřazených aut a kovového odpadu z 30.000 tun na 60.000 tun. Zatímco v současnosti v něm může ročně zpracovat 2000 tun autovraků, podle připraveného projektu se má kapacita zvýšit až na 9000 tun vozidel. Kromě aut bude moci provoz likvidovat i staré železniční vagony. Projekt počítá se stavbou haly pro demontáž aut včetně elektromobilů, halou na třídění barevných kovů, skladem baterií a administrativní budovou.
Společnost TSR Czech Republic v projektu podle Neubauera provedla některé formální úpravy a zapracovala do něj i část připomínek. "Chceme projekt předložit v maximálně precizní a srozumitelné podobě," uvedl Neubauer. Několik připomínek k projektu měla prostějovská radnice, která požaduje posouzení jeho vlivu na životní prostředí EIA. Město se ve svém stanovisku zaměřilo zejména na hlukovou situaci, prašnost, dopravní zátěž a kumulaci vlivů v území.
Podle prostějovského opozičního hnutí Na rovinu! je záměr v rozporu s územním plánem a autovrakoviště by mělo zásadní dopad na kvalitu bydlení a životní prostředí v širokém okolí. "Umístění hlučného a nevzhledného provozu autovrakoviště těsně u přestupního terminálu by nevratně znehodnotil vstupní veřejný prostor našeho města, který denně využívají tisíce lidí," upozornilo hnutí.
Pokud TSR Czech Republic získá potřebná povolení, mohla by zkušební provoz v modernizované pobočce zahájit příští rok. Směřovat do ní mají autovraky z Prostějova a okolí. Ani po plánované modernizaci provozu nebudou podle Neubauera překročeny zákonem stanovené limity pro hluk a emise. "Provoz bude probíhat převážně v uzavřených halách a na vodohospodářsky zabezpečených plochách, což výrazně omezuje dopady na okolí a zvyšuje bezpečnost celého povozu," uvedl.
Po silnicích v okolí modernizované provozovny by podle dokumentace pro proces EIA mělo denně projet v průměru o 60 nákladních a osobních aut více. Hluková zátěž z provozu na likvidaci vyřazených aut a kovového odpadu se zvýší o 0,5 decibelu, což je podle Neubauera pod hranicí hodnotitelné změny.