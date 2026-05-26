FN Olomouc investovala 45 milionů Kč do modernizace rehabilitačního oddělení

Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) investovala téměř 45 milionů korun do nákupu přístrojového vybavení pro rehabilitační oddělení. Moderní přístroje pomohou především pacientům po mozkové mrtvici či vážných úrazech. Většinu nákladů pokryly dotace z Národního plánu obnovy a fondů Evropské unie, které v součtu činily 36,8 milionu korun. ČTK to dnes sdělil primář oddělení rehabilitace FNOL Petr Kolář.
Modernizace se týkala hlavně počítačových a robotických rehabilitačních technologií, telemetrického monitorovacího systému, přístrojů pro léčebnou fyzikální terapii či pohybových trenažérů. Kineziologická laboratoř využívá nový systém pro analýzu a nácvik chůze, terapii ve virtuálním prostředí, zařízení pro nácvik stability, vizuálně-motorickou stimulaci či telemetrické snímání svalové aktivity. "Nové vybavení dělá naši laboratoř výjimečnou i v mezinárodním měřítku. Jako jedni z mála dokážeme spojit povrchovou elektromyografii s detailní analýzou pohybu," uvedla vedoucí laboratoře Barbora Kolářová.
Mezi nejvytíženější zařízení patří chodicí pásy se zabudovanou tlakovou nebo silovou plošinou umožňující detailní analýzu chůze. Laboratoř má také prvky virtuální reality, které zvyšují motivaci pacientů a přibližují terapii reálným podmínkám. "Naše nemocnice plní mimo jiné roli traumacentra a cerebrovaskulárního centra, takže naši péči ocení lidé třeba po takových těžkých životních situacích, jako je vážná dopravní nehoda či náhlá mozková mrtvice," podotkl vedoucí fyzioterapeut oddělení Marek Tomsa.
Součástí projektu bylo i vybavení pro nedávno otevřené samostatné lůžkové oddělení v budově ortopedické kliniky FNOL. "Jedná se vedle samotných pacientských lůžek a nočních stolků mimo jiné o ramenní a kolenní motodlahy a přístroj Motomed. Díky otevření této stanice jsme navýšili celkovou kapacitu našeho oddělení o celou jednu třetinu," řekl primář Kolář.
FNOL, která je součástí sítě 11 fakultních nemocnic řízených ministerstvem zdravotnictví, má 70 pracovišť. Předloni disponovala 1229 lůžky a na konci roku 2024 v ní pracovalo 4243 zaměstnanců. Ročně ambulantně ošetří více než milion pacientů. Lékaři FNOL ročně udělají přibližně 34.000 operací.