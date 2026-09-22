FN Olomouc loni zvýšila zisk o dvě procenta na rekordních 882 mil. Kč

Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL), největší zdravotnické zařízení v Olomouckém kraji a šestá největší nemocnice v zemi, loni zvýšila zisk o dvě procenta na rekordních 882,2 milionu korun z 863,7 milionu korun v roce 2024. Tržby nemocnice meziročně vzrostly o 760 milionů korun na 12,851 miliardy korun, což je také nejvyšší hodnota v historii nemocnice. Vyplývá to z výroční zprávy FNOL, která je součástí sítě 11 fakultních nemocnic řízených ministerstvem zdravotnictví. Díky dlouhodobě ziskovému hospodaření FN Olomouc každoročně masivně investuje do svého rozvoje.
Hlavní část výnosů loni FN Olomouc získala z plateb zdravotních pojišťoven za péči o pacienty, které vzrostly o 674 milionů korun na 11,626 miliardy korun z 10,952 miliardy korun v roce 2024. Na straně výdajů měly největší podíl osobní náklady. Meziročně se zvýšily o 346 milionů korun na 5,189 miliardy korun. Nemocnice loni zaměstnávala 4928 lidí, z toho tisícovku lékařů a 3183 pracovníků z řad nelékařského zdravotnického personálu. Náklady FN Olomouc na léky se ve srovnání s rokem 2024 zvýšily o sedm procent na 2,446 miliardy korun a na zdravotnický materiál o 3,3 procenta na 1,494 miliardy korun.
FN Olomouc má sedm desítek pracovišť. Loni disponovala 1231 lůžky, o rok dříve jich měla o dvě méně. Za celý rok 2025 nemocnice evidovala 55.075 hospitalizovaných pacientů, jejich počet byl zhruba stejný jako v roce 2024. Počet ambulantních návštěv v roce 2025 vzrostl o 23.000 na 1,073 milionu z 1,050 milionu v roce 2024. Lékaři FN Olomouc ročně provedou přibližně 34.000 operací.
Hodnota investic FN Olomouc loni přesáhla 1,6 miliardy korun, o rok dříve činila zhruba 900 milionů korun. Nemocnice pokračovala ve stavbě nového ústředního pavilonu B zhruba za 3,5 miliardy korun, část nákladů pokryje státní dotace. Po dokončení v roce 2028 se budova stane sídlem neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie.
Své provozy do nové budovy B rozšíří také urgentní příjem, radiologická klinika, centrální operační sály a klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. V pavilonu bude vybudováno deset operačních sálů, tři sály pro jednodenní chirurgii se zázemím pro dospávání a jednotka intenzivní péče.
Předloni FN Olomouc dokončila nové operační sály pro otorinolaryngologii a oční kliniku, zprovoznila další lůžkové oddělení rehabilitace při ortopedické klinice či rekonstruovala porodní sály a lůžkové pokoje na novorozeneckém oddělení. Mezi další investiční aktivity patřila stavba ambulantního pavilonu onkologické kliniky či modernizace prostor a zázemí transfuzního oddělení.