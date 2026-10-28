FN Olomouc modernizovala hybridní operační sál za 39,7 milionu korun

Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) zmodernizovala po 15 letech hybridní operační sál na radiologické klinice. Nové přístrojové vybavení sálu vyšlo nemocnici zhruba na 39,7 milionu korun bez DPH, sdělil ČTK mluvčí nemocnice Adam Fritscher. Na špičkovém moderním pracovišti budou radiologové ve spolupráci se specialisty příbuzných odborností řešit takzvaným kombinovaným přístupem závažné zdravotní problémy, jako jsou výdutě aorty, ischemická choroba dolních končetin či onemocnění srdce.
"Hybridní operační sál jsme na naší klinice pořídili jako jedni z prvních v České republice již před 15 lety, kdy začal sloužit především pro endovaskulární léčbu aneurysmat (výdutí) aorty. Inspirovali jsme se tehdy ve švédském Malmö, což byla a stále je mekka tohoto způsobu léčby. V tuzemsku byl tehdy tento přístup k léčbě výdutí aorty novinkou. U některých výkonů je přitom kombinovaný přístup k léčbě, kdy během výkonu spolupracují radiologové, chirurgové či kardiochirurgové, nezbytný," uvedl přednosta Radiologické kliniky FNOL Martin Köcher.
Nedávno dokončenou modernizaci hybridního sálu si podle něj vynutila nutnost nahradit zastarávající přístrojové vybavení novým, lépe vyhovujícím zdravotnickému personálu a bezpečnějším i komfortnějším pro pacienty.
Klíčovým technickým prvkem nově instalovaného systému je motoricky ovládané robotické C-rameno s podlahovým uchycením, které umožňuje přesné a variabilní nastavení zobrazovacího systému podle charakteru výkonu a potřeb operačního týmu.
Provedená stavební opatření zahrnovala mimo jiné vybudování nových železobetonových základů pod nový pacientský operační stůl a technologii C-ramena. "Nové uspořádání a vybavení hybridního sálu jsme s kolegy promýšleli předem do každého detailu. Zvolený nový přístroj je určen přímo pro hybridní operační sály. Je-li během výkonu potřeba rychle změnit jeho povahu z radiologického zákroku na otevřenou chirurgickou operaci, dominantní rameno s rentgenem a detektorem je přemístěno ke stropu, čímž vznikne potřebný prostor pro kolegy chirurgy," doplnil přednosta kliniky.
Dalšími benefity jsou podle něj výrazné zlepšení obrazu a také snížení dávky rentgenového záření pro pacienta i personál. "Uspořádání sálu nyní umožňuje jeho využití nejen našimi radiologickými specialisty, ale také cévními chirurgy, kardiochirurgy a kardiology, takže sál a zakoupené přístroje dokážeme vytěžit opravdu naplno," dodal Martin Köcher.