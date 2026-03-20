FN Olomouc rozšiřuje psychiatrickou kliniku, zaměří se na dětské pacienty

Fakultní nemocnice Olomouc (FN Olomouc) rozšíří budovu, ve které je klinika psychiatrie. Chce tak zlepšit dostupnost odborné psychiatrické péče zejména u dětských pacientů. Dostavba a rekonstrukce pavilonu U začala v lednu, zabere víc než dva roky. Stavební práce přijdou na téměř 454 milionů korun bez DPH. ČTK to dnes sdělil mluvčí nemocnice Adam Fritscher.
"Cílem projektu je dostavba a rekonstrukce dvou propojených objektů U1 a U2, které spojuje skleněný průchod umožňující bezbariérový pohyb pacientů, personálu i návštěv mezi jednotlivými provozy. Dostavba části U2 bude mít čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží s technickým zázemím," uvedl vedoucí odboru investic FN Olomouc František Valíček.
V nových prostorách budou tři samostatná oddělení, každé s 30 lůžky, a s různým režimem péče. Součástí bude i víceúčelová tělocvična určená k terapeutickým aktivitám, vyšetřovny či šatny zaměstnanců a studentů. Díky investici se péče poskytovaná klinikou psychiatrie rozšíří o dětské pacienty, kteří zatím museli hledat odbornou pomoc mimo Olomouc.
"Nárůst dětských duševních onemocnění u nás i dalších vyspělých zemích je nejčastěji připisován souběhu několika faktorů - návykovému a sociálně komparativnímu užívání digitálních technologií, rostoucímu výkonovému tlaku, dopadům pandemie a dalších globálních stresorů, ale také kumulaci rodinného napětí a nedostatku stabilní emoční opory," uvedl primář kliniky psychiatrie FN Olomouc Aleš Grambal.
Poznatky současné psychiatrie podle něj poukazují na to, že farmakoterapie má u většiny dětských pacientů jen omezený a podpůrný význam. "V naší nemocnici se proto chceme specializovat na kauzální práci s příčinami problémů, podporu rodin a rozvoj psychických i sociálních dovedností dítěte," podotkl primář.
FN Olomouc je součástí sítě 11 fakultních nemocnic řízených ministerstvem zdravotnictví. Nemocnice má 70 pracovišť. Předloni disponovala 1229 lůžky a na konci roku 2024 evidovala 4243 zdravotnických i nezdravotnických zaměstnanců. Ročně ambulantně ošetří více než milion pacientů. Předloni evidovala na lůžkových odděleních 55.000 hospitalizací. Lékaři FN Olomouc ročně provedou přibližně 34.000 operací.