Kvalita i dostupnost pro lidi z Moravy, v Olomouci otevřeli nový pavilon onkologie

Lenka Muzikantová
  4:52aktualizováno  4:52
Další významnou kapitolu v péči o pacienty s rakovinou napsala Fakultní nemocnice Olomouc. V jižní části areálu otevřela nový onkologický pavilon, který lidem nejen z Olomouckého kraje, ale i z širokého okolí, poskytne nejlepší péči i zázemí. Hlavním přínosem budovy za cca 320 milionů korun bude kromě lepší dostupnosti léčby také vyšší kapacita ambulantní péče v odpovídajících prostorách a nový chemostacionář s více lůžky.

Nová šestipodlažní budova s označením P4 sousedí s ambulantním pavilonem hemato-onkologické kliniky (P3), s nímž je propojena krytou chodbou a koridory.

Nový pavilon P4, který Fakultní nemocnici Olomouc pomůže s léčbou onkologických pacientů.
Předseda vlády Babiš před slavnostním otevření pavilonu P4, který bude FNOL sloužit jako ambulatní pavilon Onkologické kliniky. (18. února 2026)
Slavostní otevření pavilonu P4, který bude olomoucké nemocnici sloužit jako ambulatní pavilon Onkologické kliniky, ozvláštnili i hudebníci.
Nový pavilon P4 v olomoucké nemocnici. (18. února 2026)
19 fotografií

Na pavilon podle architektonického návrhu kanceláře Adam Rujbr Architects přispěla Evropská unie částkou skoro 218 milionů korun. Celková investice i s DPH má hodnotu cca 320 milionů.

„Současné zdravotnictví se bohužel musí vyrovnávat s tou skutečností, že počet případů nádorových onemocnění v naší populaci neustále stoupá. Naštěstí řadu onkologických diagnóz dnes umíme s úspěchem léčit a vrátit pacienty do plnohodnotného života, případně jim jej významně prodloužit. K tomu ale vedle moderních technologií a léčiv potřebujeme i odpovídající zázemí,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík.

Nový pavilon za 325 milionů v Olomouci zajistí onkologickou léčbu šitou na míru

Právě prostředí, kde léčba probíhá, má podle něj nesporný vliv na uzdravování. „Jsem rád za naše pacienty a personál, že nový onkologický pavilon takové nároky beze zbytku splňuje,“ dodává ředitel.

„Modernizace zdravotní infrastruktury je jedním z klíčových pilířů Národního plánu obnovy. Projekt nového onkologického pavilonu je skvělým příkladem toho, jak mohou prostředky Evropské unie přispět ke konkrétnímu zlepšení dostupnosti vysoce specializované péče,“ zdůraznil při slavnostním otevření pavilonu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Dodal, že investice posílí nejen kapacity nemocnice, ale i kvalitu a komfort léčby pro pacienty z celého kraje i širšího regionu střední Moravy.

Nový pavilon P4 v olomoucké nemocnici. (18. února 2026)

V novém šestipodlažním pavilonu našla zázemí část onkologické kliniky, která se do budovy kompletně přestěhuje během února.

„Hlavním benefitem je rozšíření kapacity chemostacionáře a zvětšení prostor našich ambulancí. Nově se ambulantní trakt rozšíří o zázemí pro implantaci a péči o cévní vstupy a také o ambulanci pro péči o rány. K dispozici budou také prostory pro paliativní ambulanci s aplikační místností,“ přiblížila primářka onkologické kliniky Hana Študentová.

Olomoucká fakultní nemocnice začala stavět nový superpavilon za čtyři miliardy

„Ambulance preventivní onkologie se bude nacházet v přízemí a docházet sem budou pacienti po úspěšné onkologické terapii a také zájemci o preventivní programy časného záchytu nádorového onemocnění. Součástí preventivní onkologie je i poradna pro lidi, kteří mají zvýšené genetické riziko nádorového onemocnění,“ uvedla dále primářka.

Zeleň na střeše i solární panely

V nejvyšším patře se bude nacházet oddělení klinických studií, jež bude zajišťovat kompletní péči o nemocné léčené v rámci těchto studií, dále velká místnost pro výuku a konání odborných seminářů. Součástí objektu budou rovněž pracovny dvou psychologů, fyzioterapeuta a ambasadorky onkologických pacientů.

Chlorela, koňská strava či jmelí do žíly. Ambasadorka vyvrací mýty kolem rakoviny

„Nové prostory umožní rozšíření indikací v rámci celého spektra onkologických diagnóz, navíc jednotlivé části léčebného procesu budou individuálně cílit na konkrétního pacienta, bude zvolena ‚léčba šitá na míru‘ s cílem optimálního výsledku a za udržení co nejvyšší kvality jeho života,“ zdůraznil přednosta onkologické kliniky Bohuslav Melichar.

Záběry z nového pavilonu P4, který bude FNOL sloužit jako ambulatní pavilon Onkologické kliniky. (18. února 2026)

Nejvyšší ustupující podlaží pavilonu slouží zejména jako strojovna vzduchotechniky a chlazení, střecha je pokrytá vegetací a rozchodníkovými koberci. Jižní fasáda současně s přístřešky nad přilehlým parkovištěm jsou osazeny fotovoltaickými panely, což je vůbec první taková konstrukce v olomoucké nemocnici.

Součástí komplexu je rovněž parkoviště s kapacitou 133 míst a osmi pro elektromobily. Došlo také k rekonstrukci a prodloužení příjezdové komunikace ve směru od parkoviště u Neurologické kliniky, jež se napojila na stávající silnici před dětskou klinikou.

27. října 2024

