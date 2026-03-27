Letošní ročník láká mimo jiné na možnost zhlédnout modelářské výtvory v pohybu na vodě, kolejích i silnici. „Návštěvníci uvidí modely v akci a zároveň si řadu aktivit mohou sami vyzkoušet. For Model je kombinací precizní práce, techniky i zábavy pro všechny generace,“ řekla za pořadatele Lenka Weiserová.
Vodní plocha vznikla v hlavním pavilonu A. Předvedou se na ní modely lodí včetně ponorek, návštěvníci uvidí také ukázky bitev a vylodění.
Výraznou část programu pak tvoří železniční modelářství od zahradní železnice velikosti G přes velikosti H0 a 0 až po modulovou železnici TT a interaktivní kolejiště velikosti N. Zastoupeny jsou i funkční dálkově ovládané modely stavební, vojenské i dopravní techniky.
K vidění jsou též modely letadel, vrtulníků, dronů, raket, lodí a ponorek nebo ultralehký vrtulník v měřítku 1:1, jenž propojuje svět modelů se skutečnou technikou.
Otvírací doba a vstupné
Výstava má dnes a v sobotu otevřeno od 9 do 18 hodin, v neděli zavírá o hodinu dříve. Základní vstupné na místě je 190 korun, online je zvýhodněné za 150.
„Součástí výstavy jsou i rozsáhlé sběratelské expozice od sci-fi modelů a diorámat přes papírové a plastikové modely až po retro hračky, kočárky, panenky, slabikáře nebo deskové hry. Zvláštní pozornost si zaslouží expozice Osmička žije, která připomíná éru kamer na osmimilimetrový film a rodinného natáčení,“ shrnula mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
Výstava je prodejní, zájemci tak mají možnost odnést si modely, stavebnice a další vybavení. Kdo bude chtít, může se také zapojit do modelářských dílen, vyzkoušet herní zóny nebo autodráhy.
V pavilonu B se představuje Dům dětí Olomouc s robotikou a technikou, galerie C je místem pro workshopy, pájení elektrostavebnic či železnice pro děti s výpravčím.
V pavilonu E je připraven auto-moto park s veterány a závodní dráhou šlapacích kárek. Vstup je tam bezplatný, v sobotu se zde navíc uskuteční závod pro návštěvníky o hlavní cenu v podobě šlapací káry.
Venku před pavilonem má program Centrum Semafor a BESIP s dopravním hřištěm a aktivitami zaměřenými na bezpečnost v dopravě. Vše doplní vojenská historická vozidla, tančík Praga AH-IV R1 nebo autojeřáb.
Na výstavu lze vyrazit stylově historickým vlakem spolku Kroměřížská dráha, v sobotu totiž vyjedou mezi hlavním nádražím a čtvrtí Řepčín historické soupravy – motorový vůz „Hurvínek“ a „Orchestrion“. Vlaky zastavují i na zastávce Olomouc – Nová Ulice poblíž výstaviště. Ve stejný den bude otevřený také depozitář olomouckého železničního muzea.
21. března 2025