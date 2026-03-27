Mašinky, námořní bitvy i letadla. Olomouckou Floru ovládají modeláři

Ondřej Zuntych
  11:02aktualizováno  11:02
Modely, které se hýbou, burácejí i plují, historické vlaky v akci a desítky věcí, které si mohou návštěvníci sami vyzkoušet. Výstaviště Flora v Olomouci ovládne pro víkend For Model – akce, kde se precizní modelářství potkává se zábavou pro děti i dospělé. Láká na podívanou uvnitř pavilonů i pod širým nebem.
Speciální nádrž vznikla přímo pro výstavu For Model, návštěvníci zde sledují modely lodí v pohybu i ukázky námořních scén. Včetně například detailně zpracované anglické plachetnice. (For Model 2025) | foto: Flora Olomouc

Model nádraží Jana Bartoně. (For Model 2025)
Nejmenší návštěvníci se těší hlavně z vlakové trati. (For Model 2025)
15 fotografií

Letošní ročník láká mimo jiné na možnost zhlédnout modelářské výtvory v pohybu na vodě, kolejích i silnici. „Návštěvníci uvidí modely v akci a zároveň si řadu aktivit mohou sami vyzkoušet. For Model je kombinací precizní práce, techniky i zábavy pro všechny generace,“ řekla za pořadatele Lenka Weiserová.

Vodní plocha vznikla v hlavním pavilonu A. Předvedou se na ní modely lodí včetně ponorek, návštěvníci uvidí také ukázky bitev a vylodění.

Výraznou část programu pak tvoří železniční modelářství od zahradní železnice velikosti G přes velikosti H0 a 0 až po modulovou železnici TT a interaktivní kolejiště velikosti N. Zastoupeny jsou i funkční dálkově ovládané modely stavební, vojenské i dopravní techniky.

K vidění jsou též modely letadel, vrtulníků, dronů, raket, lodí a ponorek nebo ultralehký vrtulník v měřítku 1:1, jenž propojuje svět modelů se skutečnou technikou.

Otvírací doba a vstupné

Výstava má dnes a v sobotu otevřeno od 9 do 18 hodin, v neděli zavírá o hodinu dříve. Základní vstupné na místě je 190 korun, online je zvýhodněné za 150.

„Součástí výstavy jsou i rozsáhlé sběratelské expozice od sci-fi modelů a diorámat přes papírové a plastikové modely až po retro hračky, kočárky, panenky, slabikáře nebo deskové hry. Zvláštní pozornost si zaslouží expozice Osmička žije, která připomíná éru kamer na osmimilimetrový film a rodinného natáčení,“ shrnula mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.

Výstava je prodejní, zájemci tak mají možnost odnést si modely, stavebnice a další vybavení. Kdo bude chtít, může se také zapojit do modelářských dílen, vyzkoušet herní zóny nebo autodráhy.

V pavilonu B se představuje Dům dětí Olomouc s robotikou a technikou, galerie C je místem pro workshopy, pájení elektrostavebnic či železnice pro děti s výpravčím.

V popularitě mezi nejmenšími návštěvníky výstavy For Model vedou modely vláčků. (For Model 2025)

V pavilonu E je připraven auto-moto park s veterány a závodní dráhou šlapacích kárek. Vstup je tam bezplatný, v sobotu se zde navíc uskuteční závod pro návštěvníky o hlavní cenu v podobě šlapací káry.

Venku před pavilonem má program Centrum Semafor a BESIP s dopravním hřištěm a aktivitami zaměřenými na bezpečnost v dopravě. Vše doplní vojenská historická vozidla, tančík Praga AH-IV R1 nebo autojeřáb.

Na výstavu lze vyrazit stylově historickým vlakem spolku Kroměřížská dráha, v sobotu totiž vyjedou mezi hlavním nádražím a čtvrtí Řepčín historické soupravy – motorový vůz „Hurvínek“ a „Orchestrion“. Vlaky zastavují i na zastávce Olomouc – Nová Ulice poblíž výstaviště. Ve stejný den bude otevřený také depozitář olomouckého železničního muzea.

21. března 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.