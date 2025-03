Rodinná tradice pokračuje, modelář nechá na For Model s vláčky jezdit i děti

Svátek modelářů je letos plný novinek a unikátů Celé tři dny, od 21. do 23. března, bude Výstaviště Flora Olomouc žít velkým svátkem modelářů – interaktivní výstavou For Model 2025. Pro návštěvníky je připravena celá řada novinek, mimo jiné nové umístění expozice železničních modelářů či plovoucí mola, která doposud nebyla na For Model k vidění. Expozice probíhá v pavilonu A, v pavilonu E i v jejich okolí. Otevřeno je od 9 hodin do 18, v neděli do 17.00. Vstupenky jsou v prodeji na webu Výstaviště Flora Olomouc. Dospělou vstupenku lze koupit online za 150 korun, na místě za 190 korun. Děti do šesti let mají vstup zdarma. Už 23. ročník výstavy For Model slibuje úžasných modelů, cenné sbírky, digitální technologie, hry, hračky i stavebnice. Svá díla budou prezentovat desítky železničních, lodních a leteckých modelářů z Česka i zahraničí. „For Model patří mezi nejoblíbenější akce, které na Výstavišti Flora Olomouc pořádáme. Díky naší spolupráci s desítkami sběratelů a modelářů se návštěvníci mohou opět těšit na tři dny plné neopakovatelných zážitků,“ uvedla Eva Fuglíčková, ředitelka Výstaviště Flora Olomouc. Unikátem výstavy bude zahradní železnice velikosti G modeláře Jana Bartoně. Vznikne jako originál pouze pro výstavu For Model 2025, po ní bude celý tento model rozebrán. Další letošní novinkou bude mimo jiné vystavení plovoucích mol, ta doposud na výstavě For Model nebyla k vidění. Návštěvníci uvidí také modely všech kategorií lodí – plachetnice, ponorky i bojová plavidla. Své místo na výstavě budou mít také plastikové a papírové modely současných automobilů i automobilových veteránů, autodráhy anebo modely stavebních strojů či kamionů. V sobotu se zájemci mohou na výstavu svézt historickým vlakem, který vypravují České dráhy. Více informací dostanou návštěvníci na webových stránkách cdnostalige.cz.