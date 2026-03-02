Všichni s náma vlakem do Mohuče. Sigma chystá unikátní výpravu na pohárové klání

Fotbalovou Olomouc čeká první osmifinále v evropských pohárech po 34 letech. Dlouhá doba. Los z minulého pátku přisoudil Hanákům německou Mohuč, což se jeví jako ideální destinace pro fanouškovský výjezd. Sigma proto ve spoluprací s fanoušky organizuje speciální vlakovou výpravu, která příznivce doveze z olomouckého nádraží přímo do Mohuče. Cesta potrvá dvanáct hodin, klub vyhlíží největší výjezd fanoušků v rámci evropských pohárů.
Fanoušci a hráči Sigmy zvou na vlakový výjezd do Mohuče k osmifinále...

Fanoušci a hráči Sigmy zvou na vlakový výjezd do Mohuče k osmifinále Konferenční ligy. | foto: SK Sigma Olomouc

Prezentace olomouckých fanoušků v utkání play off Konferenční ligy.
Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...
Olomoucký brankář Jan Koutný v utkání play off Konferenční ligy.
Prezentace olomouckých fanoušků v utkání play off Konferenční ligy.
Ihned po zveřejnění losu začal olomoucký celek zjišťovat zájem fanoušků o potenciální vlakový výjezd. A protože se nezávazně přihlásilo zhruba šest set fandů, potvrdila Sigma v pondělí dopoledne, že se vlakový výjezd opravdu uskuteční.

Osmifinále Konferenční ligy se hraje na dva zápasy. První utkání na Andrově stadionu ve čtvrtek 12. března začne ve 21.00. Odveta v Německu se uskuteční za týden od 18.45. Fanoušci se vlakem vypraví o den dříve.

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

„Plán je takový, že se vyjede ve středu večer, příjezd do Mohuče je naplánovaný na čtvrtek ráno. Fanoušci budou mít následně půl dne volno, v plánu je i společný fanouškovský pochod. Po zápase se hned odjíždí zpátky,“ upřesnil pro iDNES.cz mluvčí Sigmy Jiří Fišara.

„Zájem fanoušků o evropský výjezd do Mohuče je opravdu enormní. Aktuálně řešíme všechny formality společně s Českými drahami. Předpokládáme, že nejpozději ve středu budeme znát všechny informace o výjezdu, ceně i časový harmonogram. Rádi bychom ve čtvrtek spustili oficiální prodej,“ řekl klubovému webu Zbyněk Müller, SLO Sigmy.

Prezentace olomouckých fanoušků v utkání play off Konferenční ligy.

Fotbalový SLO (Supporter Liaison Officer) je klubový pracovník, který zajišťuje komunikaci mezi fanoušky a vedením klubu a pomáhá řešit jejich podněty či problémy. Jeho role byla systematicky zavedena v evropském fotbale zejména díky požadavkům UEFA, aby se zlepšila spolupráce s fanoušky a zvýšila bezpečnost i kultura na stadionech.

Řeší se zastávky v Zábřehu i Praze

Klub momentálně řeší detaily spojení s Českými dráhami. Ty již minulý týden daly Sigmě příslib, že v případě dostatečně velkého zájmu speciální vlakovou soupravu vypraví.

Šest stovek fanoušků by znamenalo největší evropský výjezd v téhle sezoně. „Nejvíc lidí zatím bylo na venkovním utkání s Fiorentinou,“ uvedl Müller. Do Florencie tehdy dorazilo 320 fanoušků Sigmy. Minulý čtvrtek do švýcarského Lausanne k odvetě předkola play off to bylo zhruba 250.

Dále se řeší i možné zastávky na trase, například v Zábřehu či Praze. „Pokud je někdo ze Zábřehu či severu, tak aby nemusel jezdit až do Olomouce. Stejně tak, pokud se bude chtít přidat někdo z Čech, aby měl také možnost a nemusel tolik cestovat,“ zdůvodnil Fišara.

Cena výjezdu by se orientačně měla pohybovat v rozmezí 1 200 až 1 400 korun a není v ní zahrnuta vstupenka na utkání. Ta bude stát 500 Kč.

Pro účast v „Modrobílém expresu“ bude nutné zakoupit balíček přes Ticketportal, jakmile bude spuštěn oficiální prodej. Balíček bude zahrnovat zpáteční jízdenku s místenkou ve vlaku, vstupenku na zápas a dárek, který bude součástí choreografie fanoušků.

„V řešení je rovněž catering pro účastníky výjezdu,“ poznamenal Fišara. „Upozorňujeme všechny, kteří se doposud hlásili, že šlo pouze o průzkum zájmu, nikoliv o závaznou rezervaci,“ zdůraznil mluvčí Sigmy.

Vlak bude rozdělen na vagóny určené pro ultras, klidové vozy a vozy pro rodiny s dětmi. „Zároveň jednáme s ČD o zařazení vagónu, který by umožnil přepravu také vozíčkářům,“ sdělil Fišara. První „Modrobílý expres“ vyslal klub na finále Českého poháru v roce 2012 do Plzně.

