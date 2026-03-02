Všichni s náma vlakem do Mohuče. Sigma chystá unikátní výpravu na pohárové klání

Ihned po zveřejnění losu začal olomoucký celek zjišťovat zájem fanoušků o potenciální vlakový výjezd. A protože se nezávazně přihlásilo zhruba šest set fandů, potvrdila Sigma v pondělí dopoledne, že se vlakový výjezd opravdu uskuteční.
Osmifinále Konferenční ligy se hraje na dva zápasy. První utkání na Andrově stadionu ve čtvrtek 12. března začne ve 21.00. Odveta v Německu se uskuteční za týden od 18.45. Fanoušci se vlakem vypraví o den dříve.
„Plán je takový, že se vyjede ve středu večer, příjezd do Mohuče je naplánovaný na čtvrtek ráno. Fanoušci budou mít následně půl dne volno, v plánu je i společný fanouškovský pochod. Po zápase se hned odjíždí zpátky,“ upřesnil pro iDNES.cz mluvčí Sigmy Jiří Fišara.
„Zájem fanoušků o evropský výjezd do Mohuče je opravdu enormní. Aktuálně řešíme všechny formality společně s Českými drahami. Předpokládáme, že nejpozději ve středu budeme znát všechny informace o výjezdu, ceně i časový harmonogram. Rádi bychom ve čtvrtek spustili oficiální prodej,“ řekl klubovému webu Zbyněk Müller, SLO Sigmy.
Fotbalový SLO (Supporter Liaison Officer) je klubový pracovník, který zajišťuje komunikaci mezi fanoušky a vedením klubu a pomáhá řešit jejich podněty či problémy. Jeho role byla systematicky zavedena v evropském fotbale zejména díky požadavkům UEFA, aby se zlepšila spolupráce s fanoušky a zvýšila bezpečnost i kultura na stadionech.
Řeší se zastávky v Zábřehu i Praze
Klub momentálně řeší detaily spojení s Českými dráhami. Ty již minulý týden daly Sigmě příslib, že v případě dostatečně velkého zájmu speciální vlakovou soupravu vypraví.
Šest stovek fanoušků by znamenalo největší evropský výjezd v téhle sezoně. „Nejvíc lidí zatím bylo na venkovním utkání s Fiorentinou,“ uvedl Müller. Do Florencie tehdy dorazilo 320 fanoušků Sigmy. Minulý čtvrtek do švýcarského Lausanne k odvetě předkola play off to bylo zhruba 250.
Dále se řeší i možné zastávky na trase, například v Zábřehu či Praze. „Pokud je někdo ze Zábřehu či severu, tak aby nemusel jezdit až do Olomouce. Stejně tak, pokud se bude chtít přidat někdo z Čech, aby měl také možnost a nemusel tolik cestovat,“ zdůvodnil Fišara.
Cena výjezdu by se orientačně měla pohybovat v rozmezí 1 200 až 1 400 korun a není v ní zahrnuta vstupenka na utkání. Ta bude stát 500 Kč.
Pro účast v „Modrobílém expresu“ bude nutné zakoupit balíček přes Ticketportal, jakmile bude spuštěn oficiální prodej. Balíček bude zahrnovat zpáteční jízdenku s místenkou ve vlaku, vstupenku na zápas a dárek, který bude součástí choreografie fanoušků.
„V řešení je rovněž catering pro účastníky výjezdu,“ poznamenal Fišara. „Upozorňujeme všechny, kteří se doposud hlásili, že šlo pouze o průzkum zájmu, nikoliv o závaznou rezervaci,“ zdůraznil mluvčí Sigmy.
Vlak bude rozdělen na vagóny určené pro ultras, klidové vozy a vozy pro rodiny s dětmi. „Zároveň jednáme s ČD o zařazení vagónu, který by umožnil přepravu také vozíčkářům,“ sdělil Fišara. První „Modrobílý expres“ vyslal klub na finále Českého poháru v roce 2012 do Plzně.