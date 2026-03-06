Sigma pokládá nový trávník, z Maďarska ho přivezlo 18 kamionů. Teď rozhodne počasí

Lukáš Jakubíček
  14:52aktualizováno  14:52
Ještě v neděli proti pražským Bohemians se hrálo na rozbitém povrchu. O pár dní později už fotbalová Sigma na Andrově stadionu finišuje s výměnou trávníku. V pátek v poledne měli trávníkáři položený nový koberec na polovině hrací plochy. První zátěžový test přijde ve čtvrtek proti bundesligové Mohuči. Organizaci celé akce provedl olomoucký klub velmi rychle.

Původně chtěla Sigma měnit pažit až po sezoně, nakonec ale bylo všechno jinak. „Rozhodli jsme se po nedělním utkání, že pokud to bude v našich silách, pokusíme se trávník vyměnit. Ve středu jsme museli hřiště sloupnout, následně položit trávník. Po pokládce musíme trávu vyčesávat, srovnat, posekat na naši výšku a hlavně budeme používat chemické prostředky na podporu růstu trávníku,“ popsal v pátek dopoledne za hlasitého burácení strojů na hrací ploše šéf trávníkářů Sigmy Dušan Romanovský.

Celkově bylo potřeba podle Romanovského přivézt z Maďarska 7 200 metrů čtverečních trávy, což zaměstnalo 18 kamionů naložených celkem 40 rolemi trávníku.

Trávníkáři fotbalové Olomouce začali na Andrově stadionu pokládat nový povrch. (6. března 2026).
Čím je maďarský pažit speciální? „V Maďarsku mají úžasnou školku, kde mají zhruba metr a půl křemičitého písku, což je velice neobvyklé. Kořeny díky tomu rostou i v zimě,“ prozradil Aleš Jakl z firmy Český trávník, která má renovaci hrací plochy v Olomouci na starost.

„Nebylo to jednoduché, informace od Sigmy přišla v pondělí, ale myslím si, že jsme si s tím poradili velice dobře. Za jeden den jsme položili zhruba 4 200 metrů čtverečních,“ řekl Jakl.

Romanovský vyzdvihuje právě Jaklovu práci: „Je to hodně na hraně, ale náš stavitel je velice zkušený a věříme, že to klapne. I když prokořenění bude ještě nějaký týden trvat.“

Cenu nového trávníku alespoň rámcově naznačil předseda Sigmy Ondřej Navrátil. „Jsou to jednotky milionů, ale náročné je to hlavně logisticky. Máme jednoho z nejlepších trávníkářů v lize, dodavatele, který má renomé a firmu se zkušenostmi. Udělali jsme maximum. Jestli budeme zveřejňovat částku investice, bude to až ve chvíli, kdy budou náklady kompletní,“ řekl.

Nemůžeme hrát fotbal na poli

O úspěchu či neúspěchu položení trávníku rozhoduje podle Jakla i počasí. „Počasí nám přeje. Noci jsou studené, takže se nám po cestě trávník neohřívá a nedojde k zapaření. Po desáté hodině už je sluníčko a pomáhá nám fotosyntéza,“ pochvaloval si.

Špatná kvalita trávníku nebyla v Olomouci zvykem, způsobila ji pravděpodobně velká zátěž, kterou tráva musela na podzim podstoupit. Kromě domácí Chance ligy Sigma nastupuje také v evropské Konferenční lize, k níž patří i oficiální tréninky na Andrově stadionu. Své udělaly také prosincové zápasy v mrazivém počasí.

Na tomhle hrát nechceme. Sigma během pár dní vymění trávník, přijede z Maďarska

„Za poslední roky byl trávník v daleko nejhorším stavu, fotbal se na tom hrát nedá. Děkujeme Sigmě, že se postarali o to, abychom trávník mohli vyměnit. Budou rádi hráči, trenér i my trávníkáři,“ pochvaluje si Romanovský.

„Neměli jsme na výběr, nelíbilo se to fanouškům ani hráčům, bylo tady riziko zranění. Nemůžeme hrát fotbal na poli. Na těchto terénech nastupovat nechceme. Máme štěstí, že na výměnu máme chvíli čas, protože hrajeme venku,“ poznamenal Navrátil.

6. března 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

