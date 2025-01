Fotbalisté budou mít nové šatny a umělou plochu

Nejprve proběhne demolice stávajících šaten. Nová stavba bude umístěna na stejném místě jako stávající, bude se však rozkládat na větší ploše. K objektu je navržený bezbariérový přístup.

Nové šatny budou mít také větší přípojku na vodovodní řad, protože ta současná už nedostačovala. Elektřina bude řešena nově vybudovanou přeložkou, která povede v zemi.

Splašky budou svedeny do jímky na vyvážení, dešťová voda do dvou zasakovacích objektů, případně volně na terén. Kompletní dílo by mělo být dokončeno dle smlouvy v termínu do konce letošního roku.