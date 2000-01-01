náhledy
Kostel sv. Mořice je mezi návštěvníky Olomouce taktéž velmi oblíbený. Nabízí možnost vystoupat na věž a jeho barokní varhany jsou často oceňovány jako nejcennější v Česku i Evropě. Sv. Mořic byl od středověku hlavním městským chrámem, neboť katedrála složila primárně biskupství. (28. ledna 2026)
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
U chrličů na střeše katedrály nachází útočiště poštolky. Samotné ozdobné odvaděče vody ze střech jsou často uměleckými díly, která ale návštěvníkům ze země svou krásu neukážou. Na střeše najdete hlavy šelem, beranů, kozlů, draků a dalších zvířat. (28. ledna 2026)
Katedrála svatého Václava v Olomouci má nové osvětlení.
Rytmus ornamentálních prvků a hřeben střechy vytvářejí silnou symetrii a pocit monumentality. Kontrast tmavé patiny se světlou oblohou ještě zvýrazňuje novogotický charakter stavby. (28. ledna 2026)
Při pohledu z jižní věže katedrály sv. Václava západní pohled nabízí úžasné panorama Olomouce. Z toho vyvstávají takřka v každém směru další církevní budovy. Na snímku jde vidět dvojvěží kostela Panny Marie Sněžné a za ním kostel sv. Mořice. Ten byl od středověku hlavním městským chrámem, neboť katedrála sloužila primárně arcibiskupství. (28. ledna 2026)
Při pohledu z jižní věže katedrály sv. Václava na sever nelze přehlédnout Klášterní Hradisko. Jde o bývalý bendiktýnský a poté premonstrátský barokní klášter, ze kterého se následně během napoleonských válek stala vojenská nemocnice, která zde zůstává dodnes. (28. ledna 2026)
Nejbližší církevní stavbou dómu není žádný z římskokatolických kostelů, ale pravoslavný chrám sv. Gorazda. Ten je také katedrálním chrámem, tedy kostelem, kde sídlí vyšší představitel církve, v tomto případě biskup. (28. ledna 2026)
Půdní komplex prošel zásadní rekonstrukcí zkraje nového tisíciletí. (28. ledna 2026)
Jižní věž katedrály je vůbec nejvyšší kostelní věží na Moravě. Se sto metry a 65 centimetry jen o 135 centimetru nižší, než věž katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Jde také o sedmou nejvyšší věž v Česku vůbec. Pohled do ní zespodu nabízí takto magickou podívanou. (28. ledna 2026)
Zvon Svatý Václav je největším zvonem Moravy a v Česku mu patří třetí místo. Zajímavostí je však jeho průměr, který je s 242 centimetry jen o 14 centimetrů užší, než je obří zvon Zikmund na Svatovítské katedrále Pražského hradu. Oproti Zikmundovi je ale téměř o tři sta let mladší Václav o polovinu lehčí. (28. ledna 2026)
Z jižní věže je krásně vidět celý Zdíkův palác, původně zvaný jako Přemyslovský. Románský komplex ukrývá například rajský dvůr se studnou, kapli sv. Jana Křitele a další budovy arcibiskupského paláce. (28. ledna 2026)
